Simona Sensual l-a reclamat pe Cătălin Măruță la CNA! ”Nu mai accept nici o jignire”! Ce s-a întâmplat în emisiune? EXCLUSIV

Simona Suhoi, pe numele ei real, a dezvluit pentru WOWbiz.ro că s-a simțit jignită în emisiunea lui Cătălin Măruță, după ce numele ei a apărut din senin în cadrul rubricii ”Sosurile picante”.

În ediția invocată, Cornel Palade a fost provocat să spună care sunt vedetele despre care crede că nu au ce căuta pe micul ecran, iar acesta a nominalizat-o pe Simona Sensual. Ulterior, invitații au început să facă glume pe seama Simonei, iar aceasta spune că moderatorul i-a luat apărarea doar de formă.

Simona Sensual: ”Mruță exagerează pentru rating”

”Nu mai accept nici o jignire. Prea multe calomnii. Am făcut sesizare la CNA, să se ia măsuri cu Măruță. Acum 10 ani am vrut să-l dau în judecată, dar era o problemă cu adresa de domiciliu a lui, nu a putut să facă avocatul toate demersurile, și până la urmă am renunțat eu. Îmi pare rău că n-am făcut-o atunci.

Eu consider că în emisiunea la care au fost invitați Romică Țociu și Cornel Palade mi s-au adus prejudicii de imagine. Atât mie cât și firmei pe care o dețin, dar și galeriei de artă a bunicii mele. S-a întâmplat în emisiune, în direct. Invitații au comentat iar el a instigat, în loc să medieze. Sper că CNA să ia măsuri. Măruță exagerează mult pentru rating. Adică nu doar că a vorbit urât despre munca unor oameni, dar au mai fost acolo și tot felul de conotații, iar el nu a intervenit cum ar face un moderator echilibrat”, a dezvăluit Simona Sensual pentru WOWbiz.ro.

”Acum 12 ani i-am dat cu microfonul în cap”

Simona Suhoi crede că Măruță are o problemă cu ea de mai mult timp, iar faptul că recent a intrat în direct în emisiunea lui și i-a adus aminte de un incident neplăcut de acum 12 ani a pus și mai mult gaz pe foc.

Ctălin Măruță, acuzat că e răzbunător

”Da, am intrat prin skype la o emisiune recentă și am reușit să-l enervez pentru că i-am adus aminte de momentul când ne-am bătut în emisiune, acum 12 ani. Mă ataca pentru că nu cântam bine melodiile compuse de 3rei Sud Est. Și atunci m-am enervat și i-am dat cu microfonul în cap. I-am adus aminte de momentul ăla și s-a văzut că nu i-a convenit, apoi a închis legătura. Și cum a prins momentul s-a răzbunat. Eu cred că el i-a pus pe invitați să vorbească urât, ce treeabă să aibă Cornel Palade cu mine? Așa sunt scenariile la el în emisiune”, a mai povestit Simona pentru WOWbiz.ro.

Transcriptul momentului incriminat de Simona Suhoi de la emisiunea lui Cătălin Măruță

Cornel Palade: ”Bianca Drăgușanu, Daniela Crudu și aia.... cum îi zice... Simona Sensual”!

Cătălin Măruță: ”Bine, hai să citim întrebarea. Lumea nu știe la ce te-ai referit, toate sunt frumoase! Sau mănânci iute și rupem întrebarea?”

Cornel Palade: ”Fetelor, a trebuit să dau un răspuns, asta e situația”...

Romică Țociu: ”Păi, așa e, n-are nici o legătură, așa e”...

Cătălin Măruță: ”Citesc sau mănânci iute?”

Cornel Palade: ”Citește!”

Cătălin Măruță: ”Numește 3 vedete din România care nu ar avea de ce să apară la televizor pentru că n-au nici un talent!”

Romică Țociu: ”Păi da, ce... cântă?”

Cătălin Măruță: ”Daniela Crudu e actriță! Iar Simona Sensual, acum, pictează!”

Cornel Palade: ”Foarte bine, să picteze!”

Cristian Mitrea: ”Ha, ha, ha...”

Romică Țociu: ”Ce face?”

Cătălin Măruță: ”Jur, are galerie de artă!”

Cristian Mitrea: ”Ha, ha, ha!... Potoliți-vă, mă!....”

Cornel Palade: ”Galerie de harfă, sau ce? Galerie la Rapid, sau unde!”

Cătălin Măruță: ”Am avut-o în direct acum câteva zile!”

Cristian Mitrea: (se ridică de pe scaun în hohote de râs)

Cătălin Măruță: ”Și e și antreprenoare. Pictează icoane, serios!”

Cristian Mitrea: ”Păi așa avem și scriitori d-ăștia de apar pe aici...”