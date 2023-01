"Ani de zile am suferit din acest motiv. Mama m-a învățat o lecție importantă". Simona Trașcă, dezvăluiri de senzație de la zilele de naștere, sărbătorite mereu pe 1 ianuarie | EXCLUSIV

In articol:

Simona Trașcă se numără printre persoanele născute în ziua de 1 ianuarie, iar vedeta recunoaște că a suferit destul de mult din cauza acestui aspect.

Focoasa blondă a mărturisit că nu simțea că primește atenția cuvenit, cei mai mulți dintre oamenii care îi transmiteau urări de Anul Nou scriind mesaje și pentru ziua ei de naștere.

Vedeta a mărturisit că cea care i-a schimbat, de câțiva ani, percepția a fost mama ei. Ea i-a explicat că există și motive de bucurie să fii născut pe 1 ianuarie, atunci când toți oamenii din lume se îmbracă în haine de sărbătoare și petrec.

Simona Trașcă, mărturii emoționante despre ziua de naștere

Vreme de ani buni Simona Trașcă recunoaște că nu s-a bucurat de ziua de naștere, ea fiind născută chiar pe 1 ianuarie, atunci când lumea este gata de petrecerea de Revelion și sărbătorește cumpăna dintre ani, iar dimineața toată lumea este obosită după o noapte plină de distracție.

Citește și: Mariana Moculesu, imagini interizse minorilor! A pozat fără haine pe rețelele de socializare

" De Revelion e ziua mea de naștere și încă nu am făcut planuri. Toată lumea când aude că sunt născută pe 1 ianuarie are impresia că este super tare.

Pentru mine nu a fost super tare. Eu ani de zile am suferit pentru că nu eram băgată în seamă. Adică nu simțeam că e ziua aia specială pentru mine. Toată lumea merge la Revelion și când se trezește toată lumea se recuperează după o noapte de petrecere.

Citeste si: “Ea e foarte hotărâtă.” Fiica Andreei Marin și-a făcut mama să plângă, după ce i-a dezvăluit decizia pe care a luat-o- kfetele.ro

Citeste si: Sfântul Vasile cel Mare, ocrotitorul sărmanilor! Ce este bine să facă toți creștinii în această zi de sărbătoare!- bzi.ro

Nu prea mă bagă lumea în seamă, cine îmi scrie îmi zice așa La mulți ani și pentru ziua mea. Chiar și eu petrec Revelionul și așa nu am avut șansa să mă simt cumva specială în ziua respectivă", a mărturisit Simona Trașcă, pentru Wowbiz.ro.

Simona Trașcă [Sursa foto: Instagram]

Cum i-a schimbat mama părerea Simonei Trașcă

Cea care i-a schimbat părerea Simonei Trașcă a fost mama ei. Femeia i-a explicat că există totuși și câteva motive de bucurie în faptul că este născută chiar de 1 ianuarie, o zi extrem de importantă pentru oamenii de peste tot pe glob.

Citește și: Toată lumea a speculat, dar WOWbiz a aflat adevărul! Simona Trașcă ne-a dezvăluit cât de bănoasă este activitatea de pe platforma pentru adulți: "Pot trăi doar din asta"| EXCLUSIV

"Mi-a spus mama recent să nu mai fiu supărată pentru că sunt născută într-o zi de mare bucurie, unde la un capăt la celălalt al Planetei oamenii se îmbracă în nou și toată lumea sărbătorește pentru că e o zi importantă și să fiu fericită că sunt binecuvântată pentru că m-am născut într-o astfel de zi", a dezvăluit Simona Trașcă, în exclusivitate.

Simona Trașcă [Sursa foto: Instagram]

Simona Trașcă a împodobit bradul după șase ani

Anul acesta, vedeta nu s-a hotărât încă cum va petrece Revelionul, însă de Crăciun știa sigur că va fi înconjurată de membrii familie. Totodată, anul acesta a fost prima oară după când vedeta a împodobit bradul, după mai mult timp.

"Așa am simțit acum. Chiar am simțit că anul acesta nu pot să stau fără brad. Eram disperată chiar să îl fac până în Moș Nicolae ca să mă bucur cât mai mult de el și o să îl țin clar până în ianuarie.

Nu am așa o explicație anume, pur și simplu nu am simțit. Așa cum în alți ani am simțit că nu am chef să fac pomul de Crăciun, anul acesta am simțit că nu pot să stau fără e", ne-a mărturisit focoasa blondină, în exclusivitate.

Dacă aveți mai multe informații pe acest subiect, nu ezitați să ne contactați pe adresa de mail [email protected]!