Simona Trașcă, probleme serioase de sănătate! Blondina a ajuns de urgență la spital: „Am văzut moartea cu ochii”

Simona Trașcă a povestit în urmă cu puțin timp că a trecut printro perioadă de coșmar. Se pare că blondina se confruntă cu niște probleme de sănătate care îi dau mari bătăi de cap și, deși a încercat să țină sub control această afecțiune prin pastile, de câteva ori pe an face niște crize atât de puternice că este nevoie de intevenția medicilor.

Ba mai mult, fosta asistentă TV a dezvăluit chiar că ar putea să ajungă la bisturiu. Iată cu ce probleme de sănătate se confruntă.

Simona Trașcă: „Mă simt exagerat de rău”

După o sarcină toxică, pe care a avut-o în urmă cu ceva timp, blondina a rămas cu niște probleme cu bila. Atunci când face o criză, aceasta vomită până la epuizare, iar de una singură nu-și poate ține sub control afecțiunea. Deși urmează un tratament, în momentul în care începe să se simtă rău, numai ajutorul medicilor o poate ajuta.

În urmă cu foarte puțin timp, fosta asistentă TV a povestit că a trecut printr-un episod de criză și spune cu mâna pe inimă că a simțit că va muri.

Acum, aceasta așteaptă vești de la medici pentru a afla dacă trebuie sau nu să se opereze.

„Eu am văzut moartea cu ochii, m-am chinuit pana la 8 dimineața. Mă dureau ochii în cap, nu mai puteam, vomitam și fierea din mine. Am luat toate pastilele care existau pentru problema mea, degeaba. O să vad ce și cum. Mă simt exagerat de rău. Dacă m-am hotărât să merg la medic, e gravă situația.

Am probleme cu bila de când mă știu, practic. Încă de când am rămas însărcinată, că am avut o sarcină toxică. Aștept să mi se zică dacă trebuie să mă operez sau nu. Cam cum arată situația cred că aș fi de operat. Vreau să cer doua păreri să fiu sigură. Eu făceam crize de 2 sau 3 ori pe an. Acum sunt foarte dese”, a declarat Simona Trașcă, la un post de televiziune.