Simona Trașcă, reacție vehementă după ce a fost contactată de mama bărbatului care a agresat-o: "Nu o să îmi retrag niciodată plângerea" | EXCLUSIV

Simona Trașcă a trecut prin clipe de coșmar în trecut, atunci când un bărbat necunoscut a dezvoltat o adevărată obsesie pentru ea.

Vedeta TV nu a reușit să scape de agresor decât cu ajutorul legii, iar în prezent tânărul se află sub control judiciar.

Tânărul nu poate lua legătura cu vedeta, însă chiar și așa, Simona Trașcă tot a fost contactată de un membru al familiei lui. Vedeta TV a fost sunată de mama băiatului și rugată să își retragă plângerea. Simona Trașcă recunoaște că își dorește din suflet ca bărbatul să își întâlnească dragostea și să o lase în pace. Între ei doi nu va fi nimic, iar vedeta mărturisește că niciodată nu îl va putea vedea într-un mod diferit, tocmai pentru că se teme de el și are sentimente de repulsie.

Simona Trașcă, contactată de mama bărbatului care a agresat-o

Simona Trașcă ne-a dezvăluit că a fost contactată și rugată să își retragă plângerea pe care a făcut-o pe numele bărbatului care a agresat-o.

Mama bărbatului a fost cea care a luat legătura cu vedeta TV, însă diva este de neînduplecat.

"El are controlul judiciar, dar o să expire în câteva luni. M-a sunat mama lui și mi-a spus că și-ar dori să îmi retrag eu plângerea. Eu nu o să îmi retrag niciodată plângerea, normal că i-am vorbit foarte frumos, înțeleg ca o mamă ca ea vede lucrurile din punctul ei de vedere, dar am rugat-o să vadă lucrurile și din punctul meu de vedere și al mamei mele și al familiei mele. Toți s-au temut pentru viața mea și e normal.

Să facă o obsesie un om pentru tine, așa degeaba doar pentru că te-a văzut la televizor, eu nu i-am dat apă la moară niciodată, nu am ieșit cu el niciodată, nici măcar la un suc. Nu i-am acceptat cadourile și nu am avut niciun fel de treabă cu el. Noi nu am avut niciun dialog, nimic, a făcut această obsesie după ce m-a văzut la televizor", a mărturisit Simona Trașcă, pentru WOWbiz.ro.

Simona Trașcă, terorizată în repetate rânduri de un bărbat necunoscut

Vedeta a trecut printr-un adevărat coșmar, din cauza unui bărbat necunoscut care a făcut o pasiune pentru ea după ce a văzut-o la TV. Omul aflase inclusiv unde stă frumoasa blondină. În prezent, acesta se află sub control judiciar, iar instanța a decis ca el să nu se mai poată apropia de Simona Trașcă.

Chiar și așa, vedeta se teme pentru că doar ea știe prin ce a trecut. Bărbatul a căutat-o acasă în repetate rânduri așa că ea ajunsese să doarmă la o prietenă. Prin aceeași spaimă au trecut și membrii familiei sale.

"Mă tem pentru că eu nu cred că se va potoli. Nu cred, după cum dă semne eu nu cred că se va potoli. Am sperat mereu că își găsește pe cineva, că se liniștește, să uite chestia asta. Familia lui, mai de mult, tot așa prin telefon, mi-au spus că din cauza mea l-au dus și la psihiatru că nu e ceva de glumă. Mama lui îl vede pașnic, dar cine știe ce are el în cap", a mai povestit Simona Trașcă.

Vedeta se roagă să scape de acest coșmar

Simona Trașcă nu a fost niciodată interesată de tânărul care s-a îndrăgostit de ea. Vedeta mărturisește că nu a acceptat nici măcar să vorbească cu el sau să iasă cu el în oraș, iar să îi primească cadourile nici nu s-a pus problema.

"Sper să se rezolve și mă tot rog, dar nu știu ce e cu băiatul acesta. Nu pot să-l înțeleg. Am înțeles așa că îți place de cineva, că ți se pune pata, dar nu poți să fii cu un om obligatori pentru că vrei tu. Nu știu, mi se pare absurd.

Nu mă interesează că e el de familie, că are bani. Nu mă interesează.. poate să fie cel mai tânăr, să aibă cei mai mulți bani, pe mine nu mă interesează pentru că eu îl văd ca pe un agresor și am o repulsie față de el, o frică și nu pot să-l văd ca pe un bărbat normal și nu o să se schimbe treaba asta. Nu o să existe în viața mea niciodată așa că nu știu de ce speră și visează aberații", a mai precizat ea, în exclusivitate.

Simona Trașcă își dorește ca agresorul său să-și găsească dragostea

Vedeta a mărturisit că nu-l urăște pe bărbatul care a agresat-o, ci își dorește foarte mult ca el să își găsească dragostea și să uite de obsesia pe care o are pentru ea.

"Eu nu-l urăsc, eu chiar îi doresc toate cele bune, să fie fericit cu altcineva, să uite de mine. Îi doresc să fie cu o fată și să își bage mințile în cap că nu am avut vreo treabă și nici nu o să avem.

E complicat, poate cei din afară percep altfel, dar eu fiind în această situație am avut și multe zile în care dormeam la prietena mea de frică, după ce a aflat unde stau", a dezvăluit Simona Trașcă.

