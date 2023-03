Simona Trașcă, toate detaliile din scandalul facturilor la energie electrică: "Este o bătaie de joc. Vreau să plătesc doar ce am consumat" | EXCLUSIV

In articol:

Simona Trașcă se confruntă cu o serie de probleme în ceea ce privește facturile la energie electrică.

Vedeta s-a trezit că trebuie să achite iar o serie de facturi pe care le plătise deja la vremea lor. Fosta asistentă TV mărturisește că își dorește dreptate și vrea să plătească doar cât a consumat.

Din păcate, Simona Trașcă nu este singura persoană din România care se confruntă cu această problemă. Facturile la energie electrică, emise de una dintre cele mai mari companii din țară, le-au dat mari bătăi de cap românilor. Fie au venit prea târziu, fie au venit chiar de câteva ori într-o lună, fiind o adevărată povară pentru pensionari sau cetățenii din categoriile defavorizate.

Vedeta trage un semnal de alarmă și a vorbit, în exclusivitate cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre problemele pe care le întâmpină.

Simona Trașcă, toate detaliile privind scandalul facturilor la energie electrică

Simona Trașcă ne-a explicat că deși a achitat toate datoriile pe care le avea la firma de electricitate, plătind fiecare factură la timp, încă se trezește cu câte 2 facturi neșterse din sistem, care se reactivează uneori și îi intră la plata.

"Eu le-am plătit, ca de obicei și au ei o problemă cu aplicația despre care ei spun că trebuie să o ai. Mie, în momentul de față, nu îmi spun șterse niște facturi pe care le am de anul trecut. Nici măcar nu sunt restanțe pentru că eu le-am plătit.

Mi se reactivează mereu. Am vorbit cu ei să mi le șteargă, pentru că așa este normal ele sunt plătit de foarte mult timp, nici măcar toate plățile mele nu sunt afișate acolo, au trecut doar ce au vrut... eu nu înțeleg", a povestit Simona Trașcă, pentru WOWbiz.ro.

Simona Trașcă [Sursa foto: Instagram]

Simona Trașcă a stat peste 40 de minute cu robotul la telefon

Vedeta ne-a mărturisit că a fost nevoită să stea peste 40 de minute cu robotul la telefon, încercând să ia legătura cu cineva care să îi rezolve problema.

"Am sunat la ei și ultima oară am așteptat 40 de minute să vorbesc și să îmi răspundă un operator. Am decis să închis și am sunat iar și până la urmă, a doua oară, am dat de cineva. Cu ei nici măcar nu te înțelegi.

Ei o țin pe a lor, eu pe a mea! Trebuie să îmi scot toate plățile și să merg să mă cert acolo în fața ghișeului. Am dat în presă în speranța că poate vede cineva de la ei ca să se ocupe de aplicația aceasta să se ocupe și ceea ce plătesc să nu mai vină încă o dată de plată. Mi se pare normal să plătesc ce am de dat, dar nu în plus", a mai explicat vedeta, în exclusivitate.

Simona Trașcă [Sursa foto: Instagram]

Câți bani a fost nevoită să plătească Simona Trașcă

Simona Trașcă ne-a explicat că în două săptămâni a fost nevoită să achite 800 de lei pentru facturile la energie electrică. Diva spune că problema se aplică doar la facturile la energie electrică și nu sunt vizate și cele de la gaze.

"În două săptămâni am plătit aproape 800 de lei. O factură de aproape 600 și una de aproape 300. Problema este că la factura de 600 mi s-au activat și restanțele acelea plătite și mi le-au băgat. Când am plătit factura de 600 de lei și apăsam pe ea, îmi arătau și celelalte facturi pe care le plătisem.

Nu sunt deloc serioși. Nu se ocupă și nu știu ce fac angajații care trebuie să se ocupe de aplicația asta. Am dat și telefoane acolo, oamenii mi-au zis că mi le șterg și tot nu le-au șters. Este o bătaie de joc.

La câte unii am înțeles că nu le vin facturile luni de zile și mie îmi vin câte 2-3 facturi pe lună", a mai explicat vedeta, pentru WOWbiz.ro.

