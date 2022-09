Situație halucinantă la Spitalul din Dorohoi! Gândacii și mizeria sunt la ordinea zilei, iar managerul știe aceste lucruri: „Nu putem fi ipocriţi să prezentăm tot felul de scuze”

In articol:

Atunci când pacientul merge la spital ar trebui să se simtă în siguranță și să aibă încredere că urmează să se facă bine. Nu la fel a simțit însă și o mămică din Botoșani.

Femeia a venit la unitatea medicală din Dorohoi împreună cu copilul său, care se simțea rău.

Când a ajuns la spital a avut parte însă de o surpriză neplăcută.

Imaginile groazei au fost surprinse de o mămică care a venit cu copilul la spital. [Sursa foto: monitorulbt.ro]

Imaginile groazei, surprinse într-un spital din România

Femeia s-a speriat în momentul în care a văzut în ce condiții arată unitatea medicală din orașul său. Consternată, aceasta a pus mâna pe telefon și a filmat câteva imagini, pe care le-a postat pe rețelele de socializare, care arată faptul că spitalul se află într-o stare total insalubră.

„Priviți Spitalul Dorohoi, ce frumos are tot felul de gândaci pe aici în spital, mizerie cât de mult se poate, condiții nu sunt, apă caldă nici nu se pune vorba”, spune femeia în postare.

Mai mult decât atât, femeia susține că fiul ei a fost neglijat, chiar dacă a comunicat personalului că cel mic avea febră.

„Tu le zici de copil că are febra 39,5 și ea zice nu vezi că am treabă, așteaptă, am treabă. Am așteptat cu copilul arzând la ea doar să mă bage în seamă și, surpriză, niște algin pentru o febră așa mare”, mai spune botoșăneanca.

În materialele video se observă că pereții sunt scorojiți, este mucegai în multe locuri și murdărie dar și un alt element foarte grav: gândaci care se simt ca acasă.

Imaginile au ajuns și la managerul spitalului, care este conștient de starea în care se află Spitalul Municipal.

„Noi nu putem nega acele imagini și nici nu putem fi ipocriți să prezentăm tot felul de scuze. Din păcate, situația este de așa natură în momentul de fața. Pavilionul este dat în funcțiune din 1985. Are 37 de ani. S-au făcut reparații în cursul anilor, dar tâmplăria este veche și apar și gândaci. Noi am făcut dezinsecție și vineri și luni. Facem de câte ori este nevoie, dar din păcate la ora actuală nu putem face mai mult. Toată clădirea este prinsă într-un proiect de reabilitare totală, iar în toamna lui 2023 vom avea clădirea renovată. Până atunci ne descurcăm cum putem. Să închidem secția de pediatrie nu putem. Ar însemna să trimitem totul la Botoșani, într-o perioadă cu adresabilitate crescută. Facem eforturi și facem tot posibilul să tratăm pacienții cât mai bine”, a spus medicul Valerian Andrieş, managerul Spitalului Municipal Dorohoi.

Managerul are un răspuns și legat de acuzația femeii potrivit căreia copilul ei nu a fost tratat corespunzător.

„A fost tratat cum trebuie şi cu tot ce trebuie. Drept dovadă, a şi fost externat, cu starea ameliorată. În acel moment era un caz foarte grav în secţie şi atenţia personalului era îndreptată spre acel copil. Iar copilul doamnei nu avea în niciun caz febra atât de mare cum a afirmat dumneaei. Avem însă o anchetă internă şi vom lămuri toate aspectele”, a mai declarat managerul uitații, Valerian Andrieş.