Fosta soție a defunctului a sunat la poliție și a anunțat că Marin Lila i-a furat fostul soț care tocmai murise. Femeia crede că Marin ar fi vrut să beneficieze de ajutorul de înmormântare.

Situație terifiantă în Vaslui! Un mort a fost furat de la morgă. Miza? 5.000 de lei

Rudele defunctului au sunat la poliție după ce au aflat că omul fusese ridicat de la morgă de un prieten de-al său.

Bărbatul de 52 de ani decedase în urmă cu o săptămână la Spitalul din Huşi și pentru că a stat câteva zile bune la morgă, prietenul său s-a gândit să facă o faptă bună în prag de sărbători,

„După ce că m-am dus să scot mortul de la morgă, m-am chinuit, l-am cărat cu masina mea, asa cum am putut, soția și fratele ei m-au acuzat că am furat cadavrul. Acum am plângere penală de la ei", a declarat bărbatul, potrivit publicației Vremea Nouă.

Marin Lila recunoaște că nu este niciun fel de rudă cu defuntul și că el l-a dus la capela unde a fost depus pentru priveghi.

, se plânge Marin Lila, care spune că, de fapt, defunctul nu mai trăia de ani buni cu fosta soție, care este interesată acum tot de ajutorul de înmormântare.

Duminicã, Marin Lila este chemat la Politie, sã dea explicaţii.