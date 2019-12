Andra Volos trăiește o frumoasă poveste de iubire cu Bogdan Mocanu, chiar dacă a ieșit din casa Puterea dragostei. "Ne iubim de trei luni, suntem făcuți unul pentru altul. Legătura noastră este foarte puternică, în ciuda tuturor bârfitorilor care nu ne dădeau șanse să stăm împreună nici măcar o săptămâna", a declarat frumoasă femeie, într-un live exclusiv, pe WOWbiz.ro.

Andra de la Puterea dragostei a dezvăluit ce a simțit în casă

Dacă relația cu Bogdan Mocanu este puternică, ei bine, există tot felul de voci care susțin că Andra a intrat în competiție doar pentru imagine și de aceea, în prima fază, interesul ei s-a îndreptat către Jador.

"Știu că mulți comentează că eu aș fi avut un alt scop în show-ul Puterea dragostei, dar nu este deloc așa. Am intrat în casă pentru a-mi găsi iubirea și uite că așa s-a întâmplat. Restul sunt povești sau răutăți spuse pentru a mă discredita. Însă, nu mă interesează, să vorbesca lumea cât o vrea. Important este ce simt eu cu adevărat", a dezvăluit Andra.

Andra de la Puterea dragostei spune totul despre legătura cu Jador! ”Mi-a plăcut cum s-a comportat cu mine”

Mai mult, în premieră pentru WOWbiz.ro, Andra de la Puterea dragostei a spus totul despre Jador. "La început, când am intrat în casă, el mi-a atras atenția, este adevărat. Totuși, Jador a fost doar o atracție, nimic mai mult. Mi-a plăcut cum s-a comportat cu mine, dar nu mă vedeam cu el avans și o relație. Doar Bogdan m-a interesat, și cu el am plecat. Mă văd măritată cu el", a declarat tânăra.

Dacă Andra de la Puterea dragostei a spus totul despre Jador, ei bine, și artistul avea să povestească, la prima sa ieșire din casă, în sezonul 2, ce a simțit pentru frumoasa femeie. "Mi-a plăcut mult de Andra, am simțit ceva pentru ea. A fost singura fată de care m-am apropiat din punct de vedere afectiv la Puterea dragostei după ce totul s-a terminat între mine și Simina", a dezvăluit Jador, într-un live exclusiv pe facebook-ul Wowbiz.ro, ba chiar a mai și marșat pe ieșirile secrete. "Nu s-a văzut chiar totul la TV. Vreau să va spun că noi doi am trăit momente puternice. Am format un cuplu dincolo de emisiune. Mai mult, am avut parte și de o întâlnire interzisă la Istanbul, a fost ceva minunat, de care numai noi doi am știut. Sincer, a fost cea mai frumoasă seară în Turcia.. Mi-a plăcut enorm", a povestit Jador.