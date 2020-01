Andreea Pirui și Marius formează un cuplu frumos la Puterea dragostei în aceste momente. După o tatonare de mai bine de două luni, în care blonda a evitat să îi dea un răspuns afirmativ bărbatului amorezat de ea, acum, situația este clară și pare să se concretizeze într-o relație frumoasă și sinceră.

”E mult spus că sunt îndrăgostită de Marius. E o plăcere reciprocă. Trebuie să ne cunoaștem mai bine. Inițial, Marius nu era în grațiile mele, ci în ale Manuelei. Dar, când stai în casă, timpul trece, și vezi că nu mai are nici o legătură cu altă fată… e și apropiat de vârstă cu mine, și atunci, mi-am zis, de ce să nu mă axez pe el, pentru că aici sunt băieți mai mici ca vârstă decât mine, și eu am zis că vreau unul cu vârstă apropiată. E și băiat frumos, dacă nu mi-ar plăcea fizic, nu m-aș uita la el chiar dacă ar întruni alte calități”, ne-a spus Andreea Pirui, care a mai vrut să puncteze un lucru. ”El a făcut primul pas, chiar i-a spus unei alte fete că mă place mult, vrea să fie doar cu mine și să înceteze cu toate joculețele”, a dezvăluit frumoasa concurentă.

Marius, declarații despre Puterea dragostei! ”Eu am găsit aici iubirea"

De partea cealaltă, și Marius este mulțumit că participarea în show-ul moderat de Andreea Mantea i-a adus iubirea. ”Inițial, mă gândeam că nu am ce să caut la Puterea dragostei, că nu este locul meu aici. Am venit cu inima îndoită, mă gândeam că este totul pentru copii, că eu sunt un pic mai mare de ani, Însă, cu trecerea timpului, am realizat cât de provocator este totul, pentru oricine, nu doar pentru mine. Sincer, este o experiență ce merită trăită, este cea mai mișto experiență și sincer, vă spun acest lucru. Nu mi-am imaginat că o să fie așa! Aș recomada oricui, cine vrea să să își întâlnească dragostea, să vină cu încredere, fiindcă este o emisiune extraordinară și pe bune, iar eu am găsit aici iubirea", a declarat concurentul pentru WOWbiz.ro

Andreea Pirui a avut o relație cu Jador? ”Am avut joculețe, probabil unele considerate mai deplasate”

Acestea fiind spuse, dacă acum lucrurile sunt clare între Pirui și Marius, ei bine, în trecut, s-a vorbit despre o altă legătură sentimentală a blondei cu un concurent din casă. Ei bine, Andreea Pirui a avut o relație cu Jador sau sunt doar bârfe? Cea care avea să spulbere tot misterul a fost chiar ea, dând, în premieră pentru WOWbiz.ro, a dat o declarație pe marginea acestui subiect. ”S-a vorbit foarte mult despre o relație a mea cu Jador, dar eu cu el, sincer, nu am avut nimic, pur și simplu, a fost o apropiere, am avut joculețe, probabil unele considerate mai deplasate, însă, erau doar niște jocuri, iar oamenii din casă știau că nu a fost o legătură de alt gen. A fost o apropiere, ne-am distrat, dar nimic măcar un pupic nu a existat. În concluzie, nu a existat nimic concret”, a povestit Andreea.