Despre Simina de la Puterea dragostei s-ar putea spune că trece prin cea mai frumoasă perioadă din viața ei. În urmă cu două săptămâni, s-a căsătorit civil cu iubitul său, Alex, bărbatul de care s-a îndrăgostit în show-ul matrimonial prezentat de Andreea Mantea, și a devenit oficial doamna Zănoagă, mai mult decât atât, în aprilie, va aduce pe lume și un băiețel. Totuși, lucrurile nu sunt atât de idilice în viața frumoasei brunete, căci, o veste șoc a adus tristețea în familie.

Simina de la Puterea dragostei, în lacrimi! ”La o ecografie i s-a depistat un chist destul de măricel”

Sora Siminei, cunoscută de iubitorii emisiunii ”Puterea dragostei” drept ”sora mia”, se confruntă cu probleme de sănătate serioase și chiar azi, ea s-a internat la spital, pentru o intervenție chirurgicală dificilă.

”Andreea are niște afecțiuni de ordin ginecologic și, duminică, ea va trebui să fie operată la Spitalul Giulești din Capitală. La o ecografie i s-a depistat un chist destul de măricel, ce va trebui extirpat, întrucât, o amânare ar agrava lucrurile. Ce pot să vă spun este faptul că, în doar două luni, chistul a ajuns la opt centimetri! Ne-am speriat cu toții în familie și am decis ca Andreea să vină la București și să nu mai aștepte. Este absolut necesar să facă intervenția chirurgicală, iar noi toți vom fi alături de ea”, a spus Simina de la Puterea dragostei cu ochii în lacrimi într-un live exclusiv la WOWbiz.ro! La rândul ei, și Andreea a părut afectată un pic, dar a mărturisit, în același live, că este totuși încrezătoare în medici. ”Sper ca totul să decurgă bine. Îmi este puțin frică, dar voi depăși și acest moment greu din viața mea”, a declarat ”sora mia”.

Jador a vorbit despre relația cu sora Siminei de la Puterea Dragostei

Jador, fostul iubit al Siminei de la Puterea dragoste, a făcut-o ”celebră” pe Andreea când a tot pomenit-o în emisiune drept ”sora mia”! De altfel, cântărețul a și plăcut-o foarte mult pe fată ca persoană, motiv pentru care a vorbit mereu la superlativ despre ea și relația de prietenie pe care a avut-o în perioada în care el suferea după brunetă. "Andreea este o fată deosebită, cu care eu m-am înțeles foarte bine de la început. Ea m-a ajutat mereu să vorbesc cu Simina, mai ales atunci când aveam o relație și ambii eram orgolioși. Fără cuvintele sale conciliante, nu am fi reușit să ne înțelegem de multe ori. În plus, recunosc, prin intermediul ei, am comunicat în ultima vreme și am aflat ce se mai întâmplă cu fosta mea iubită. Din acest motiv, o voi aprecia întotdeauna, chiar dacă eu și Simina am încheiat toate conturile", a spus Jador pentru WOWbiz.ro, în urmă cu ceva timp.