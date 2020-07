In articol:

Emy Alupei îi dă lovitura de grație lui Iancu Sterp! În ultima perioadă, lucrurile s-au precipitat între Emy Alupei și Iancu Sterp. Dacă toată lumea se aștepta ca faimoasa și războinicul să se cupleze după Survivor, mai ales că bărbatul se .și despărțise de iubita lui, Denisa, iar veacul și-l făcea doar pe la vila familiei artistei, ei bine, săptămâna trecută, a explodat bomba.

Emy Alupei îi dă lovitura de grație lui Iancu Sterp!”Noi când ne înțelegeam bine două zile”

Într-un interviu, Iancu Sterp a spus clar că s-a certat cu Emy de mai bine de souă săptămâni. „Cu Emy Alupei, acum, sincer, suntem certați. Ați văzut și la "Survivor România" că noi când ne înțelegeam bine două zile, când ne certam câte o săptămână. Acum nu prea mai ținem legătura așa bine, dar sunt sigur că o să ne împăcăm. Noi ba aici ne înțelegem, facem colaborări, după cum ați văzut am făcut și piesa aia împreună, de am apărut eu la ea în videoclip, după ne mai certăm, tot felul de discuții d-astea aiurea, doar că suntem prieteni și chiar dacă ne mai certăm și ne mai ciondănim, mie îmi trece, nu am nicio treabă. Așa că, acum suntem certați, ne-am certat de la o chestie, nu contează, dar o să fie bine, o să ne împăcăm”, a spus războinicul.

Emy Alupei a aflat că s-a certat cu Iancu Sterp de la un...taximetrist

Emy Alupei îi dă lovitura de grație lui Iancu Sterp! Culmea, declarația bărbatului avea să o surprindă pe cântăreață, care, prezentă la emisiunea ”Ștafeta mixtă”, difuzată pe WOWbiz.ro, a avut o reacție neașteptată. ”Vă spun cinstit, nici nu știam că sunt certată cu Iancu, am aflat și eu zilele astea. Vreți să știți și cum? Am urcat într-un taxi și, la un moment dat, șoferul m-a întrebat de ce sunt certată cu el. Am zis..Poftim….Nu îmi venea să cred ce aud! Nu-mi vine să cred ce a putut să zică băiatul ăsta Este adevărat că nu am prea mai vorbit în ultima vreme, dar de unde și până unde, să ajungem la un conflict. Nu că n-am putea, dar nu a fost cazul…În fine, asta e”, a spus Emy.

Emy Alupei îi dă lovitura de grație lui Iancu Sterp! ”Nu mă mai interesează!”

Emy Alupei îi dă lovitura de grație lui Iancu Sterp! Supărarea avea să o țină pe faimoasă, care a mai dat o declarație despre războinic, cel care, în urmă cu ceva vreme, imediat ce a jucat în clipul ei, și-a exprimat dorința de a face o piesă de trap împreună, dar și alte colaborări pe acest segment artistic. ”Ce nu știți voi e că eu am fost șantajată emoțional de Iancu, cel mai sincer băiat. Nu mă mai interesează Iancu nici pe plan muzical, trebuia să scot o piesă cu el, dar nu o mai fac!”, a conchis Emy, după ce, probabil, a mai și văzut în presă că bărbatul o caută pe Ella de la Puterea dragostei, față de care a nutrit sentimente puternice atunci când era în competiție.

Emy Alupei îi dă lovitura de grație lui Iancu Sterp! Ce a spus însă și o fostă concurentă de la Puterea dragostei! ”Este naivă”

Emy Alupei îi dă lovitura de grație lui Iancu Sterp! În mod surprinzător, ce a simțit Emy avea să fie confirmat de Simina de la Puterea dragostei , cea care l-a cunoscut foarte bine pe Iancu Sterp în primul sezon al emisiunii amoroase, în plus, are o legătură și cu artista de muzică trap. ”Ea este naivă, a crezut în tot ce i-a spus Iancu. Nu este de condamnat, căci, o cunosc, mergem în același loc să ne aranjăm părul și știu că este o fată bună, care nu a trecut la etapa de a fi femeie, iar comunicarea cu Iancu a făcut-o să se apropie de el sufletește, mai ales că și el este un băiat extraordinar. Însă, el, în comparație cu Emy, cunoaște jocul, felul acesta de emisiuni, și a făcut în așa fel încât să o ”manipuleze” pe cântăreață puțin. A păcălit-o pentru că a văzut că are teren favorabil! Așa era el și la Puterea dragostei, ba în casă se întâlnea cu Roxana, iar afară se pupa cu Bianca. Joculețe de ale lui! Repet, este un băiat foarte bun și sper să câștige Survivor, chiar am să îl votez, dar în relația cu Emy a atras-o de partea lui voit”, a spus amuzată Simina la emisiunea Ștafeta mixtă, cu ceva vreme înainte de terminarea Survivor România