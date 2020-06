In articol:

Iancu Sterp a fost ”amantul” meu! De aproape o lună, Iancu Sterp se află în mijlocul unui scandal amoros de proporții, după ce, imediat după Survivor România, a decis să pună capăt relației cu Denisa, tânăra care îi furase inima din perioada în care era în casa Puterea dragostei.

Iancu Sterp a fost ”amantul” meu! Ce s-a întâmplat între el și Denisa

”Nu știu cum mă vedeți voi, dar eu sunt genul de bărbat care, atunci când sunt într-o relație, nu vreau să o fac pe persoana cu care sunt să sufere sau s-o mint sau s-o înșel. Nu vreau să fac lucruri de genul ăsta. De asta am și ales să pun punct relației, pentru că simțeam că sunt în relația nepotrivită și decât să ajung la un moment dat s-o mint sau să-i ascund ceva, am ales să pun punct”, a explicat Iancu într-un vlog pe Youtube.

Citeste si: Iancu Sterp a spus TOT! Ce s-a întâmplat cu Emy Alupei, într-o noapte, la Survivor România? „O dată s-a întâmplat. Recunosc, frate”

Citeste si: Iancu de la „Puterea Dragostei”, operație de urgență

Citeste si: A făcut Roxana sex interzis cu Iancu Sterp la Puterea dragostei? Avem declarații exclusive

Iancu Sterp a fost ”amantul” meu! Totuși, după cuvintele spuse pe internet, războinicul a făcut o mutare care a rănit-o pe Denisa. Ca situația să fie poate și mai incendiară, parcă pentru a-i face în ciudă fostei partenere de viață, Iancu a făcut un vlog cu Emy Alupei, faimoasa din show-ul de supraviețuire, despre care s-a spus că ar fi avut cu el niscaiva legături și prin Republica Dominicană. Și nu doar atât, ci a apărut alături de ea în ipostaze apropiate în ultimul clip al artistei de trap, iar serile și le-a petrecut la vila ei din București, unde mereu avea mașina parcată.

Iancu Sterp a fost ”amantul” meu! Să fie fratele lui Culiță tot un Casanova la fel ca și cântărețul? Ei binem părerile par împărțite, unii spun că a fost un adevărat crai la Survivor România și la Puterea dragostei, acolo unde în ambele sezoane a punctat decisiv, la Roxana și Bianca, în primul an, la Ella și la Denisa, în cel de al doilea. Pe de altă parte, alții sau alte reprezentante ale sexului frumos susțin că el este un tip liniștit, sincer, care se comportă exact ca un tânăr de 21 de ani, atât cât este vârsta din buletin, și niciodată nu depășește limita. Una dintre fetele care vorbesc în acești termeni despre Iancu este Thalida Trofin, care are numai cuvinte de laudă la adresa lui.

Iancu Sterp a fost ”amantul” meu! ”Iancu este un bărbat de nota 10, cu educație, și cu cei șapte ani de acasă! Ne-am înțeles foarte bine în emisiune la Puterea Dragostei, drept dovadă, acum, am rămas și prieteni foarte buni. La ieșirea noastră din casă, de exemplu, el și Bobicioiu au jucat în clipul meu imediat, Iancu a fost amantul meu atunci, în povestea clipului, iar Alex Bobicioiu era soțul! Îl înșelam cu el! A fost frumos, ne-am distrat toți maxim la filmări”, a declarat Thalida, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro

Iancu Sterp a fost ”amantul” meu! Thalida a spus totul după ce și-a făcut și câteva schimbări...estetice

Iancu Sterp a fost ”amantul” meu! Aceasta a fost dezvăluirea Thalidei de la Puterea dragostei, referitor la primul ei clip după ieșirea din casa amorului. De altfel, ea atunci a mai făcut, dincolo de muzică, și o serie de... transformări estetice, și-a modificat nasul, fiindcă era nemulțumită de felul în care arăta. ”Nu mai suportam, de la 15 ani, intenționam să apelez la rinoplastie, să am și eu nas frumos. A fost greu să trec printr-o operație, dar rezultatele pe care apoi le-am avut ulterior m-au determinat să uit de zilele de chin, când am stat cu două tije de silicon în nări și cu bandaje, în plus, am fost și extrem de umflată și respiram cu greutate. Acum, totul este perfect”, a declarat Thalida, în premieră, pentru WOWbiz.ro! Lucrurile nu s-au oprit numai la rinopastie, căci, în decursul a câtorva luni, ea s-a vopsit și blondă, și-a ondulat părul, și…în aceste momente, arată exact ca o diva! Citește materialul întreg aici (O mai ții minte pe Thalida de la Puterea Dragostei? Transformarea ei este șocantă! Nu o mai recunoști, este una dintre cele mai sexy foste concurente din show)