Epidemia de Coronavirus scoate la suprafață și latura puternică a bărbaților români. Aceștia au decis să rămână în Italia și să nu revină în țară în această perioadă în care granițele au fost luate cu asalt.

„Nu vrem să nu fim priviţi ca nişte leproşi”, este concluzia șoferilor de TIR care parcurg regulat drumurile pe axa România - Italia.

Coronavirusul a băgat panică în toată lumea. Mulți români care munceau în Italia au decis să se întoarcă în țară. Mai sunt, însă, și alții care au înțeles gravitatea situației și au decis să nu se întoarcă în România pentru binele familiei lor, dar și a altor persoane.

Șoferii de TIR nu se lasă speriați de Coronavirus

Zeci de şoferi români de TIR angajaţi ai aceleiaşi firme din Italia au decis să nu revină în România decât după ce trece perioada de carantină pentru coronavirus. Firma are aproape 150 de şoferi români angajaţi şi o mare parte dintre ei ar fi trebuit să vină acasă peste o săptămână.

„Suntem o mini comunitate aici. Suntem din toate zonele țării. Firma are 600 de camioane şi suntem vreo 150 de români. Siguranţa familiilor noastre primează dorului de ei. Având contact cu oameni din tot teritoriul peninsulei, nu putem să riscăm să fim purtătorii virusului acasă.

Am făcut o minişedinţă în weekend şi am luat decizia de a aştepta erminarea acestei isterii care a pus stăpânire pe ambele ţări şi apoi ne întoarcem acasă. Nu vrem să fim priviţi ca nişte leproşi pentru că venim din Italia. Suntem aici pentru a ne întreţine familiile rămase în România, nu pentru a le expune gratuitl. Nu vrem să riscăm nimic. Îi sfătuim pe toţi cei care sunt la muncă în Italia să aştepte o perioadă, până la a se întoarce acasă”, a mărturisit Ilie Matei pentru Observator.