Șoferița, care a accidentat mortal două fete, avea alcoolemie peste 0,8 la mie. Procurorii au contestat decizia Judecătoriei Sectorului 2

Nouă decizie în cazul femeii care a accidentat mortal două fete pe trotuar. Procurorii au contestat decizia Judecătoriei Sectorului 2, în urma căreia șoferița care a omorât două fete, după ce a dat cu mașina peste ele, a fost lăsată în libertate. Anchetatorii spun că femeia avea o alcoolemie de peste 0,80 g/l în sânge în momentul producerii accidentului, care a fost fatal pentru cele două fete.

Parchetul a cerut, marţi, Judecătoriei Sectorului 2 arestarea preventivă a șoferiței, care este acuzată de ucidere din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Șoferița vinovată a fost plasată sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, așa cum a decis un magistrat de drepturi şi libertăţi, care a respins însă cererea procurorilor.

" La data de 27.02.2021, în jurul orelor 15,35, a condus autovehiculul marca Mercedes Benz GLA pe str. Fructelor din sectorul 2 al municipiului Bucureşti, dinspre str. Gherghiţei către str. Menţiunii, având în sânge o îmbibaţie peste 0,80 g (întrucât conform buletinului de analiză toxicologică a prezentat o alcoolemie de 0,67 g la data de 27.02.2021, ora 18,05, şi de 0,44 g la data de 27.02.2021, ora 19,05), iar, când a ajuns la intersecţia cu str. Menţiunii, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a pătruns pe trotuarul din dreptul imobilului cu nr.176, unde a accidentat mortal două persoane vătămate, în vârstă de 6 şi 20 de ani", se arată în comunicatul de presă transmis de Parchet, scrie Agerpres.

Femeia, care a accidentat mortal două fete, avea o alcoolemie peste 0,8 la mie

Șoferița și-a schimbat declarația

Femeia ar fi început să strânute nu o dată, ci de 3-4 ori, motiv pentru care câteva secunde nu a mai putut fi atentă la șofat și a încurcat pedala de frână cu accelerația.

„ În momentul în care m-am apropiat de capătul străzii unde trebuia să fac dreapta, am avut un acces de strănut şi am strănutat de 3-4 ori la rând, am vrut să frânez dar am apăsat pedala greşită, m-am blocat, nu am ştiut ce să fac.

Peste drum de stradă, adică vis-a-vis, erau nişte copii care stăteau jos pe bordură, împreună cu alte persoane mature. Maşina a lovit bordura, a intrat în persoanele de pe bordură şi s-a oprit în gard. Au sărit airbag-urile şi imediat ne-au scos alte persoane din maşină şi au început să ne bată", scrie în declarația șoferiței.

