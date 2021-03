Șoferița care a călcat cu mașina două fete le-a spus polițiștilor că băuse niște rom! Femeia avea o alcoolemie mare în sânge

In articol:

Ies la iveală tot mai multe detalii cu privire la tragedia care a avut loc sâmbătă pe o străduță din cartierul Andronache.

Vă reamintim că șoferița conducea un autoturism cu viteză, iar la momentul în care a ieșit de pe străduță, în loc să încetinească și să ia virajul, a continuat să meargă drept, intrând din plin într-un grup de copii aflat pe trotuar. Mașina s-a oprit în gard, însă înainte a doborât un stâlp și a strivit două fete.

La primele audieri, șoferița vinovată le-a spun anchetatorilor că ea nu era obișnuită cu mașina respectivă care avea cutie automată, iar singurul motiv pentru care s-a urcat la volan a fost pentru că soțul ei era băut, însă nu a dezvăluit că și ea dăduse pe gât câteva pahare.

Imediat după tragedie, femeia și soțul ei au fost bătuți cu bestialitate de rudele fetelor, iar spiritele s-au calmat doar după apariția oamenilor legii. Cei doi au fost transportați la spital, iar șoferița nu a vrut să sufle în etilotest, pe motiv că ar avea probleme la plămâni, iar medicii au fost nevoiți să-i recolteze probe de sânge pentru a stabili dacă a fost sau nu băută.

Polițiștii nu au reținut-o atunci din cauză că era în stare de șoc și bătută și în opinia lor nu era un pericol, deși este cercetată pentru ucidere din culpă.

Rezultatele au venit abia luni, când au avut loc și a doua audiere în aces caz, iar femeia și-a schimbat declarația și a mai adăugat câteva detalii pe care le omisese la prima discuție cu polițiștii.

Șoferița și-a schimbat declarația: „A m avut un acces de strănut”

Se pare că are și un motiv pentru care a încurcat singurele două pedale ale mașinii cu cutie automată! Femeia ar fi început să strânute nu o dată, ci de 3-4 ori, motiv pentru care câteva secunde nu a mai putut fi atentă la șofat și a încurcat pedala de frână cu accelerația.

„În momentul în care m-am apropiat de capătul străzii unde trebuia să fac dreapta, am avut un acces de strănut şi am strănutat de 3-4 ori la rând, am vrut să frânez dar am apăsat pedala greşită, m-am blocat, nu am ştiut ce să fac.

Peste drum de stradă, adică vis-a-vis, erau nişte copii care stăteau jos pe bordură, împreună cu alte persoane mature. Maşina a lovit bordura, a intrat în persoanele de pe bordură şi s-a oprit în gard.

Au sărit airbag-urile şi imediat ne-au scos alte persoane din maşină şi au început să ne bată", scrie în declarația șoferiței.

Locul tragediei

Răsturnare de situație! Femeia băuse niște rom! Ce spun rezultatele analizelor de alcoolemie

Șoferița confuză a fost reținută de oamenii legii pentru 24 de ore. Abia la a doua rundă de audieri, aceasta le-ar fi mărturisit polițiștilor că a băut niște rom și că regretă enorm ceea ce s-a întâmplat.

După ce a refuzat să sufle în etilotest, acesteia i-au fost prelevate probe de sânge, iar rezultatele spun tot! La momentul accidentului tragic, șoferița avea o alcoolemie de 0,60 mg/l alcool pur în sânge.

Locul tragediei

Ce spune tatăl unei victime că s-a întâmplat, de fapt: „Nu a pierdut controlul”

Tatăl uneia dintre copilele care au sfârșit strivite de mașină, spune că șoferița și soțul ei s-ar fi certat și că aveau de gând să intre în stâlp cu mașina intenționat, pentru a se sinucide, însă în loc să sfârșească ei doi, a murit fiica lui și o altă tânără.

„Ea mi-a omorât copilul! Nu a pierdut controlul. Ei s-au certat pe drum și au vrut să se omoare ei doi și au intrat în stâlp. Au omorât două vieți, doi pui, doi copii nevinovați. S-au certat și au vrut să se omoare'', a spus tatăl victimei.