Sora Sienei Vuşcan a venit la Românii au Talent, sezonul 11. Anais Vuşcan: "Am venit ca şi eu să devin vedeta familiei, nu doar Siena"

Sora Sienei Vuşcan a venit la Românii au Talent, sezonul 11.

Sora Sienei Vuşcan a venit la Românii au Talent, sezonul 11

Anais Vuşcan a venit să danseze pe scena de la Românii au Talent, sezonul 11.

Anais Vuşcan este sora mai mică a Sienei Vuşcan, concurenta care a umit juraţii de la Românii au Talent 2020, după ce a cântat în limba chineză.

Anais Vuşcan la Românii au Talent, sezonul 11

Anais Vuşcan are şapte ani şi vine din Cluj Napoca. Micuţa concurentă a venit la Românii au Talent, sezonul 11, ca să devină cunoscută, la fel ca sora sa, Siena.

"Sunt Anais Vuşcan şi sunt sora Sienei. O cunoaşteţi pe Siena pentru că aici a venit anul trecut. Am venit la Românii au Talent ca şi eu să devin vedeta familiei, nu doar Siena. Mă enervează că e doar ea. A luat locul doi, nu m-am supărat că a luat locul doi", a spus Anais.

Întrebată de Pavel Bartoş ce şi-ar dori să devină când va creşte, Anais Vuşcan a răspuns: "Eu vreau să mă fac călăreaţă, biolog şi dansatoare, îmi plac foarte mult caii şi animalele", a mai spus Anais.

Anais Vuşcan la Românii au Talent, sezonul 11

Anais Vuşcan a dansat la Românii au Talent, sezonul 11

Spre deosebire de sora ei, micuţa concurentă nu a reuşit să treacă în etapa următoare de la Românii au Talent, sezonul 11, însă a reuşit să îi cucerească pe juraţi cu isteţimea şi dezinvoltura sa.

Anais Vuşcan la Românii au Talent, sezonul 11

Anais Vuşcan a dansat la Românii au Talent, sezonul 11, iar juraţii i-au recomandat să nu se oprească niciodată din ceea ce face.

Florin Călinescu: Ăsta este cel mai nou stil de dans

Anais Vuşcan: Nu, e dans modern

Florin Călinescu: prea modern pentru noi

Andi Moisescu: Deci nu v-aţi prins ce a dansat ea că mie mi s-a părut că a fost foarte clar. Este un roast la adresa dansului contemporan

Anais Vuşcan: Nu e contemporan şi este dans modern

Andi Moisescu: Eu un roast, o parodie, mi s-a părut că ai parodiat fiecare mişcare

Florin Călinescu: Sora ta e cu tine aici?

Anais Vuşcan: Nu, e acasă

Smiley: Anais, tu ai şapte ani. Ai studiat dansul?

Anais Vuşcan: Ce înseamnă am studiat?

Smiley: Adică ai făcut cu vreun profesor dansul?

Anais Vuşcan: Nu. L-am inventat singură

Smiley: Eşti foarte inventivă. Mi se pare că la vârsta ta dansul ar trebui să fie pentru tine şi atât. Nu trebuie să fie pentru note, pentru aprecieri. Dansul trebuie să fie doar o formă de bucurie, de exprimare pentru copii. Eu te apreciez, deşi nu te interesează dacă te apreciez

Anais Vuşcan: Da

Smiley: Îmi place foarte mult părul tău, îmi place felul tău de a fi şi te încurajez să dansezi în continuare toată viaţa ta, după muzica ta interioară.

Siena Vuşcan la Românii au Talent, sezonul 10

Cine este Siena Vuşcan, concurenta care a luat Golden Buzz la Românii au Talent 2020

În marea finală Românii au Talent 2020, Siena Vușcan a fost pe locul 2 în topul preferințelor telespectatorilor, câștigând astfel 30.000 de euro.

Siena Vușcan este născută în America, crescută la Cluj, dar ultimii 5 ani i-a petrecut în China. Ea a venit pe scena talentelor cu un moment spectaculos, care a trimis-o direct în marea finală, după ce Andra a apăsat Golden Buzz.

"Mi-a plăcut foarte mult, dar mi-ar fi plăcut mai mult să fiu pe scenă, să văd oameni. Am fost foarte bucuroasă că am putut să iau premiul 2. Am avut toată seara emoții. Am fost foarte bucuroasă că am ajuns atât de sus. Părinții noștri ne încurajează să venim pe scenă și să fim libere.", a spus Siena.