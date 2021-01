Sorin de la Războinici, primul concurent de la Survivor România 2021 nominalizat spre eliminare: „Am fost primul peste tot”

In articol:

Războinicii au pierdut primul joc pentru imunitate, motiv pentru care au fost nevoiți să voteze un conurent din echipă spre eliminare.

Deși decizia a fost una foarte dificilă, primul concurent nominalizat spre eliminare este Războinicul Sorin Pușcașu.

„Războinicii au votat, să vedem care sunt nominalizările din această seară: Andreea, Sorin, Alin, Mellina, Roxana, Alin, Sorin, Andreea, Albert, Albert, Sorin. Trei voturi Sorin, două voturi Andreea, doua Alin, doua Albert, câte un vot pentru Mellina și Roxana. Primul nominalizat pentru Războinici este Sorin", a spus Daniel Pavel.

Războinicul Sorin Pușcașu, prima reacție după ce a fost propus spre eliminare

Sorin Pușcașu de la Războinici a mărturisit că se aștepta să fie nominalizat de către colegii săi, chiar dacă la multe dintre probe a fost cel care a ajuns primul. Concurentul a declarat că nu este supărat e colegii săi pentru că l-au nominalizat. (Citeste si:Faimoșii au câștigat primul joc pentru imunitate de la Survivor România 2021)

„Cumva mă așteptam, în mintea mea era că am pierdut niște puncte importante. Au fost ceva probleme, dar nu vreau să-mi caut scuze. Nu mă așteptam să fiu primul și aici. Am fost primul la mai multe trasee, am fost primul peste tot. Trebuie să experimentez eu asta pentru ca eu să-i învăț pe ceilalți cum să treacă prin asta. Nu sunt supărat pe voi, deloc, sunt mândru de voi în continuare și o să trecem și peste asta", a declarat Sorin, după ce a aflat că este primul nominalizat de la Survivor România sezon 2.

Daniel Pavel, anunț important în primul consiliu de la Survivor România 2021! Cum îți poți susține favoritul

În noul sezon de la Survivor România , Războinicii și Faimoșii vor avea de luptat în

două jocuri pentru imunitate, urmate de câte un consiliu pentur nominalizare și ulterior unul de eliminare. Telespectatorii își pot salva favoriții, în cazul în care aceștia au fost propuși spre eliminare.

„Vom avea două jocuri de imunitate, urmate de câte un consiliu de nominalizare și ulterior un consiliu de eliminare. Dacă un una dintre echipe pierde ambele jocuri de imunitate, doar în primul consiliu de nominalizare vom deschide liniile de vot pentru ca publicul să-și susțină concurentul favorit, exclusiv prin SMS.

În situația în care ambele echipe pierd, se deschid liniile de vot pentru fiecare echipă în parte. În fiecare consiliu de nominalizare, concurenții din echipa pierzătoare se nominalizeaza spre eliminare. În urma clasamentului voturilor exprimate de public, concurentul clasat pe primul loc are dreptul să nominalizeze pe cineva din echipa sa. Cel care este cel mai bine plasat în votul publicului este și cel care face nominalizarea spre eliminare”

În cazul în care concurentul plasat pe primul loc este și el nominalizat de către colegii săi, automat se salvează. Concurentul nominalizat, cu cele mai puține voturi din partea publicului, părăsește concursul. Pentru a-ți susține concurentul favorit, trimite prin SMS la 1230 numele acestuia. Se poate vota exclisiv pe durata consiliului de nominalizare, în timpul emisiunii de pe TV", a fost anunțul făcut de Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România .