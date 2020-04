In articol:

Sorin Fişteag, pe numele real, a povestit la TeoShow cum este situația în Germania, țară în care este stabilit de peste 9 ani.

Criza coronavirul i-a afectat lui Soso viața profesională, dar și cea personală. Sorin Fişteag ar fi trebuit să susțină examenul de specializare în această primăvară, însă a amânat totul pentru toamnă.

Nu doar profesional a fost afectat, Soso este nevoit să amânea nunta din toamnă.

"Am plecat în Germania acum 9 ani și jumătate. Trebuia să am examenul de specialist în pneumologie. Din păcate nu am reușit să mă pregătesc pentru examenul asta, însă am amânat pentru toamnă. Aveam și nunta programată în octombrie, însă cel mai probabil o să fie amânată.

Nu este periculos să fii medic în această perioadă. Discutăm între noi. Până acum nu avem oameni infectați printre personalul medical.

În total, internați la noi în spital au fost 50 de persoane infectate cu coronavirus. Aproximativ 5 au avut nevoie de Terapie Intensivă și o persoană și-a pierdut viața. La noi în clinică este totul în scădere.

Chiar și așa, nu trebuie să ne relaxam. În Germania, măsurile de restricții sunt ridicate treptat. Așa e normal.

Nu mi-e dor de televiziune. În acea perioadă mi-am făcut prieteni, însă îmi place meseria mea de acum și nu aș renunța la ea pentru nimic în lume", a spus Soso, câștigător BigBrother.

"El este un medic foarte respectat. Este modest, dar vă spun eu", a spus prezentatoarea Teo Trandafir.