Speak și Ștefania, la sapă de lemn! Cum au reacționat când au rămas fără niciun ban: „Eu plângeam”

In articol:

Speak și Ștefania formează un cuplu de câțiva ani buni și împeună au depășit orice situație, oricât de neplăcută a fost. Au o mulțime de fani pe rețelele de socializare și îi țin la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața lor profesională, dar și personală. Acum au de toate și se pot mândri cu faptul că au plecat de jos, dar cu multă muncă și perseverență, au reușit să ajungă unii dinte

cei mai apreciați artiști de la noi din țară.

Speak și Ștefania își pot satisfice orice poftă la orice oră din zi și din noapte, însă se pare că nu a fost întotdeauna așa. Cei doi au fost nevoiți să înfrunte mai multe greutăți din cauza lipsei banilor până să se poată bucura cu adevărat de stabilitate financiară pe deplin. Invitați în cadrul unui podcast, Speak și partenera sa au vorbit despre cele mai grele momente din viața lor, atunci când nu aveau bani să-și cumpere nici măcar o ciocolată.

Speak și Ștefania [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Speak a dat din casă! De la ce pornesc certurile între el și Ștefania?! "Uite de la ce ne certăm"

Citeste si: Pensie de 5.200 de euro/luna. Asta este suma pe care o primește lunar nevasta lui..- bzi.ro

Speak și Ștefania, momente dificile în cuplu

Speak și Ștefania își doresc să le ofere fanilor lor de pe rețelele de socializare experiențe cât ai frumoase și numai conținut de maximă calitate, însă aparatura de ultima generație pentru vlogging este destul de costisitoare. În urmă cu acum 3 ani, cei doi au decis să facă o investiție într-o camera performantă, așa că au făcut tot posibilul să strângă banii necesari. A fost nevoie de 130 de milioane pentru camera și, în momentul în care au ajuns cu ea acasă, au constatat că toți banii e care îi mai aveau în

casă erau 50 de lei, bani care trebuia să le ajungă pentru mai multe zile.

Citeste si: Speak, moment înspăimântător în locuința fostei sale iubite: „Într-o noapte, m-am trezit și am văzut un cap de ceva”

„Când am cumpărat o cameră, am dat 130 de milioane. Erau toți banii pe care-i aveam. Am stat mult până i-am strâns, nu îți imagina. Abia i-am strâns. Asta acum 3 sau 4 ani.", a declarat Speak în cadrul unui podcast.

În acea clipă, cei doi au avut parte de un moment de tensiune, iar Ștefania a început să plângă pentru că acei bani nu îi oferau posibilitatea să-și cumpere nici măcar o ciocolată. De atunci, cei doi și-au dat seama de faptul că economiile sunt foarte importante. Au muncit până în stadiul în care să nu le mai lipsească nimic.

„Am rămas cu 50 de lei în casă. Eu plângeam în zilele alea pentru că nu aveam bani să îmi iau o ciocolată", a declarat Ștefania în cadrul podcast-ului.