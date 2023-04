Spiritele s-au încins în platoul „Bravo ai stil”! Carina a lansat acuzații dure la adresa Andreei, iar aceasta a ripostat: „Ai avut o reacție urâtă și m-ai și jignit”

In articol:

Spiritele s-au aprins în ediția din această seară a emisiunii ” Bravo, ai stil ”, difuzată pe Kanal D2 și moderată de Ilinca Vandici.

Concurentele Carina și Andreea nu au reușit să aibă o relație bună, iar în culise cele două au avut un schimb de replici, Carina acuzând-o pe Andreea de falsitate.

Din acest motiv, Ilinca Vandici a dorit să afle mai multe despre legătura celor două din momentul de față, iar moderatoarea TV a deschis subiectul chiar în timpul jurizării Carinei.

„Ilinca Vandici: Am înțeles că este în această competiție o concurentă de care nu vrei să te apropii pentru că este „sclifosită, emană falsitate și un aer de superioritate”. Este adevărat?

Carina: Da, în mare parte da. Aș vrea să stau departe de concurenta respectivă, de Andreea.”, a fost discuția celor două.

Ce discuție au avut, de fapt, cele două concurente în culise

De asemenea, în cadrul emisiunii a fost făcută publică și discuția celor două concurente din culise, atunci când Carina a acuzat-o pe Andreea de falsitate.

„Carina: E foarte falsă.

Andreea: M-am și plictisit de discuția asta, crede-mă. Altceva!

Carina: Nu trebuie să vii așa de aproape, puteai să stai și acolo, că te auzeam.

Andreea: Nu pot să vorbesc cu tine de la cinci metri.

Carina: Transmiți falsitate și nu vreau să preiau.

Andreea: Sincer, cred că tu ești persoană falsă dintre noi.

Carina: Dacă eram falsă, mă comportam și eu cum te comporți tu.

Andreea: Cum mă comport eu?

Carina: Așa, foarte sclifosită.”, a fost discuția celor două concurente în culise.

Totuși, Andreea susține că părerea Carinei despre ea este una nefondată, aceasta neavând motive pentru a crede astfel de lucruri despre ea.

„Andreea:Eu am întrebat-o la ce se referă, să-mi dea exemplu de situații, mai ales că noi n-am avut tangențe și nu mi-a dat, nu mi-a argumentat cu nimic, nici măcar nu mi-a dat o situație. Cu siguranță are ceva personal cu mine. Tu ai început acest lucru.

Carina: Măi, Andreea, eu mi-am exprimat o părere. Asta nu trebuie să te supere. Am fost întrebată, am răspuns.

Andreea: Părerile tale mi se par niște cuvinte aruncate, fără explicație.

Carina: Nu sunt aruncate, pentru că nu mi-ai transmis numai mie lucrurile respective.

Andreea: Cui i-am mai transmis?

Carina: Uite, lui Maurcie, spre exemplu.

Andreea: Ai transmis faptul că ascunzi ceva, iar asta e vizibil. Dacă vor fetele să recunoască sau nu, eu sunt directă și spun, nu am de ce să mă ascund după deget.”, a mai fost discuția celor două.

De asemenea, Carina a mai explicat în cadrul emisiunii că a reușit să formeze o relație cu toate fetele, în afară de Andreea, cu care nu a reușit să găsească puncte comune, tocmai din cauza atitudinii ei, considerând-o falsă și ”sclifosită”.

„Eu nu cred asta, eu vorbesc cu toate fetele, cu unele chiar mai mult. Ne apropiem, ne înțelegem bine, ne cunoaștem din ce în ce mai bine pe zi ce trece și nu am simțit asta cu nicio fată, doar cu Carina. A fost acea chestie la început, noi nu am comunicat, după am auzit niște lucruri pe care ea le-a spus pe la spatele meu, eu am încercat să comunic cu ea, să văd despre ce este vorba, ea a avut o reacție foarte exagerată. Atunci am cunoscut-o, de fapt, mai bine și am înțeles că a fost bine că nu m-am apropiat de ea.”, a spus Carina.

Carina susține că nu are nimic personal cu Andreea

Andreea a acuzat-o că, deși nu este chemată să dea testimonial, Carina se uită la ea și anunță că vrea să spună ceva. Imediat cum a auzit, aceasta a izbucnit în râs și a negat vehement totul, ba chiar s-a arătat dispusă să rezolve orice probleme dintre ele.

„Ți se pare. Eu nu am ceva personal cu tine, eu ți-am zis doar ce mi-ai transmis. Nu-ți port pică, ți-am apreciat ținutele, nu am nimic cu tine”, i-a răspuns Carina.

De asemenea, Andreea susține că a fost jignită de colega ei de emisiune, Carina, însă aceasta a negat totul.

„Andreea: Eu m-am dus direct, am plecat de la testimonial numai ca să vorbesc cu tine despre lucrul ăsta și atunci tu chiar ai avut o reacție urâtă și m-ai și jignit.

Carina: Nu te-am jignit

Andreea: Ba da, mi-ai spus că am tupeu și că sunt needucată, așa ai zis.

Carina: Și asta e o jignire? Nu este o jignire, este o realitate

Andreea: Atunci când vorbești despre educația cuiva, să știi că nu implici doar persoana cu care vorbești, implici mai multe persoane.

Carina: Eu am spus că ea are stilist, de acolo a pornit totul, iar ea s-a supărat. Eu am spus că eu consider că ea poartă o mască, că nu e ea în totalitate 100%. Mie așa mi se pare, draga mea, că tu ascunzi niște lucruri. Poate să fie adevărat, poate să nu fie adevărat, vedem pe parcurs. Îmi doresc să mă înșel.

Andreea: Eu am avut ceva împotriva atitudinii tale

Carina: Și eu. Ți-ai pus cotul pe umărul meu.”, a fost dialogul celor două.

Totuși, Andreea este convinsă că rivala ei încearcă să-i atragă atenția, tocmai pentru că nu sunt prietene. Imediat după ce aceasta a întrebat-o pe Carina de ce îi atinge hainele în culise și o ajută să se îmbrace, a lansat și acuzația.

„Andreea: Nu asta e falsitate? Când ne întâlnim pe stradă mă saluți de parcă am fi prietene de-o viață, după mă ajuți să mă aranjezi, când vorbesc cu fetele mereu stai și te uiți, crezi că nu te văd? Te uiți mereu să vezi ce vorbim. Mie impresia asta mi-o dai

Carina: Eu pot să ies și cu tine la cafea, că nu am nimic cu tine

Andreea: Ar fi culmea să ai, nu ți-am făcut nimic

Carina: Am spus tot ce am simțit eu și am gândit. Nu te urăsc”.

Andreea susține că rivala sa este, de fapt, o persoană care caută scandal, motiv pentru care nu dorește să mai interacționeze cu ea.

„Este o persoană care caută ceartă, energii negative, eu nu sunt o astfel de persoană și consider că nu mă pot dezvolta într-un astfel de mediu”, a spus Andreea în testimonial.

De asemenea, și Carina a dorit să ofere o ultimă reacție despre scandalul dintre ea și Andreea, explicând că dorește să păstreze cu tânara doar o relație de colegialitate.

„Eu nu sunt hater, nu sunt rea, dar ea ține dușmănie. Ne-am certat, am încheiat discuția, nu suntem prietene, suntem colege”, a concluzionat Carina la testimonial.