Spitalul din Botoșani, amendat după moartea Alexandrei Ivanov! Reacția uluitoare a managerului interimar: „Această sancţiune nu este chiar justificată”

Moartea Alexandrei Ivanov a șocat o țară întreagă. Tânăra s-a stins din viață la Spitalul din Botoșani, așteptând ca un medic să o preia. La câteva săptămâni de la moartea acesteia, unitatea medicală a fost amendată de Casa de Asigurări.

Spitalul din Botoșani a fost amendat după moartea Alexandrei Ivanov

Managerul interimar vrea să conteste această decizie, pe motiv că este nefondată.

Alexandra Ivanov s-a stins din viață la doar 25 de ani, după ce a ajuns de urgență la Spitalul din Botoșani, acuzând dureri abdominale. În urmă primelor investigații s-a descoperit că fata suferea de o hemoragie internă cauzată de pierdea unei sarcini, astfel că a fost rugată să aștepte un medic care să o preia. Așteptarea a fost, însă, prea lungă, astfel că spre dimineața tânăra s-a stins din viață și a lăsat în urma ei un soț și trei copii.

La câteva săptămâni de la tragedie, unitatea medicală în cauza a fost amendată de către Casa de Asigurări de Sănătate cu suma de 42.272 de lei, bani pe care vor trebui să îi plătească în cazul în care se va dovedi concret că femeia nu a primit îngrijirile medicale necesare.

Managerul interimar al spitalului a anunțat că va contesta această decizie.

„ Această sancţiune nu ştiu dacă este chiar justificată, dar e dreptul celor de la Casa de Asigurări să ne sancţioneze, iar noi să contestăm. Dacă vom avea dreptate, vom câştiga. Dacă nu, vom pierde şi vom plăti această amendă, de 0,5% din contract. În urma discuţiilor cu juriştii spitalului, considerăm că această decizie poate fi contestată. Instanţa ne va spune dacă avem dreptate sau nu”, a declarat, într-o conferinţă de presă, Monica Adăscăliţei, managerul interimar al spitalului, potrivit SpyNews.ro.

Colega de salon a Alexandrei Ivanov a făcut declarații despre seara tragediei

În seara în care s-a stins din viață, Alexandra Ivanov nu a fost singură în salon. Colega ei a făcut declarații cutremurătoare despre momentul în care tânăra mamă a murit.

„Tot plângea că o doare. Spre dimineață a spus că nu are aer, simte că nu are aer. Când mi-am ridicat capul din pat, am văzut că era vânătă. Gura și nasul îi erau vinete. Am chemat repede și a venit asistenta și ea tot spunea că nu are aer. Între timp i-a luat tensiunea, i-a pus aparatul de monitorizare și au mai venit 5-6 asistente la patul ei. Eu nu am văzut să fi venit vreun medic, nu a fost medic”, a declarat femeia pentru Antena 3 CNN .