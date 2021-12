Ștefan Bănică Jr. este un bărbat norocos! Cum îl surprinde Lavinia Pîrva în fiecare noapte?! Imaginile apărute pe Internet

In articol:

Lavinia Pîrva este printre cele mai frumoase vedete din showbiz-ul autohton. Vedeta posedă un trup superb, de care este extrem de mândră. Deși are un copil, artista s-a ambiționat și a ajuns, cu multă muncă, la formele din trecut, iar în momentul de față este într-o formă fizică de invidat.

Ștefan Bănică Jr se poate considera un bărbat foarte norocos, soția sa, Lavinia Pîrva, știe cum să-l înnebunească și să facă nopțile de neuitat. Aceasta a postat pe pagina ei de Instagram imagini cu ea în lenjeria de noapte, iar fanii au fost extrem de încântați.

Lavinia Pîrva [Sursa foto: Instagram]

Lavinia Pîrva, imagini fierbinți pe rețelele sociale

La capitolul frumsețe, Lavinia Pîrva stă foarte bine. Vedeta are un trup perfect, iar nașterea unui copil nu a împiedicat-o deloc să revină la formele de dinainte. Mai mult, vedeta s-a postat în lenjerie de noapte, iar fanii au fost extrem de încântați.

Soția lui Ștefan Bănică Jr este iubită și apreciată de foarte multe persoane, iar fiecare apariție pe care o are în mediul online stârneștre un val de aprecieri și comentarii care mai de care mai frumoase.

Imaginea cu lenjeria de noapte a strâns peste 6.000 de aprecieri și sute de comentarii, iar majoritatea reacțiilor erau de laudă, cu privire la forma de invidat a artistei.

Citeste si: Nicoleta Luciu: ,,Îmi era foarte frică de el. Dacă nu era alcoolic, ar fi un om extraordinar''- bzi.ro

Citeste si: Lavinia Pîrva își serbează astăzi ziua de naștere! ''Când au trecut 37 de ani?”

"Ce viață duce Bănică!(...) EȘTI O FRUMOASĂ, SĂ FII SANĂTOASĂ CU FAM TA FRUMOASĂ, CU OAMENI DEOSEBIȚI, TOȚI SĪNTEȚI, TALENTAȚI, SUCCES ÎN CONTINUARE(...) Arăți superb esti o persoana fermecătoare și senzuală(...) Arăți superb esti o persoana fermecătoare și senzuală (...) Ohh Lavinia, te pregatesti de o noapte linistita(...) Ești superbă(...) O zeita(...) O dulceață de femeie superbă rafinată minunată(...) Foarte sexy.... (...) Ești sclipitor de frumoasa Lavinia(...) Si măine m as casători cu tine", sunt doar câteva din sutele de aprecieri pe care le-a primit artista, pe rețele sociale.

Lavinia Pîrva, mărturii despre fiul ei, Alexandru

În cadrul unie emisuni TV, Lavinia Pîrva a vorbit despre fiul ei, Alexandru și despre decizia de a-l crește singură. Acesta a mărturisit că, deși i-a fost greu, artista nu a vrut să apeleze la nicio bonă, deoarece a vrut să-i ofere toată atenția și grija fiului ei.

Citeste si: Lavinia Pîrva a spus ce crede despre Mihaela Rădulescu, la TV! Partenera lui Ștefan Bănică Jr. a fost pusă într-o situație neașteptată

„Este foarte greu, recunosc, nu vreau să fiu ipocrită. Dar niciodată nu am fost atât de fericită. Niciodată nu am fost atât de obosită și totodată atât de fericită. (…) Nu am vrut bonă, am vrut să fiu mamă cu normă întreagă. Mi-am dorit enorm să fiu alături de el în fiecare etapă a vieții lui. Sunt foarte mândră că acum copilul are 2 ani și jumătate și am reușit să îl cresc singură”, a declarat artista, în cadrul unei emisuni TV.

Distribuie pe: