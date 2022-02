Ștefan Brînză, cel mai tânăr concurent de la Românii au Talent, sezonul 12. Andra i-a pregătit o surpiză micuțului povestitor

In articol:

Ștefan Brînză, cel mai tânăr concurent de la Românii au Talent, sezonul 12. Simpaticul preșcolar i-a cucerit definitiv pe jurații de la Românii au Talent 2022.

Ștefan Brînză are cinci ani și vine din Galați. Deși nu este încă la școală, concurentul de la Românii au Talent 2022 știe să citească și a venit în emisiune ca să spună o poveste.

Concurentul de la Românii au Talent, sezonul 12, i-a cucerit iremediabil pe jurați cu graiul său moldovenesc, dar și prin inteligența sa.

”Mă numesc Ștefan, vin din Galați. Am cinci ani, ieri a fost ziua mea. Eu m-am înscris la Românii au Talent pentru că îmi place mult de Smiley. Eu pe scenă o să iau patru de ”DA” și Golden Buzz.

Am învățat să citesc povești de când eram mic. Când am fost mic, nu știam nimic, dar am crescut repede. La doi ani am fost cuminte, la trei ani, de abia am fost la petrecere și la patru ani am făcut petrecerea acasă. Acum îmi doresc o mașină care să se transforme într-un robot.

Am un frățior de un an jumate, nu e cuminte, e obraznic, bate, aruncă, mușcă. O dată mi-a aruncat o jucărie pufoasă, telefonul mamei și brățara”, a povestit Ștefan la Românii au Talent.

Cei patru jurați i-au oferit lui Ștefan Brînză patru voturi pozitive, cu care s-a calificat în etapa următoare la Românii au Talent 2022.

”Eu o să îți dau un DA din toată inima, abia aștept să vii cu următoarea poveste”, a spus Mihai Bobonete.

Totodată, Andra i-a promis concurentului de la Românii au Talent, sezonul 12, că îi va cumpăra mașinuța pe care și-o dorește, dat fiind că a împlinit cinci ani, cu o zi înainte să vină la Românii au Talent 2022.

”M-am topit! Vreau să îți dau răspunsul meu și nu știu dacă am voie, răspunsul meu este DA pentru tine, pentru că abia așteptam să te văd în etapa următoare și mai am o surpriză pentru tine. Eu vreau să îți cumpăr mașina aia care se transformă în robot. Bine atunci, o să îți cumpăr și o mașinuță! Îmi ești tare drag! Doamne, ce copil minunat!”, a spus Andra.

Andi Moisescu, dar și Dragoș Bucur au ținut să spună cât de tare i-a impresionat Ștefănuț, puștiul care a venit cu un cărucior plin de cărți la Românii au Talent, sezonul 12.

”Copiii sunt foarte mișto când sunt sinceri și încep să spună. Ei uită că sunt la televizor, uită că sunt filmați și se apucă și răspund la orice întrebare dacă stai puțin de vorbă cu ei”, a spus Andi Moisescu.

”Cred că cea mai importantă calitate a lui Ștefănuț, despre care nu s-a vorbit, este că băiatul ăsta citește cu o poftă extrordinară. La cinci ani, băiatul ăsta a venit cu un cărucior plin cu cărți. Nu a venit cu un cărucior cu bomboane, nu a venit cu jucării, nu a venit cu tablete sau alte chestii, a venit cu un cărucior plin de cărți ce cred eu este că mintea lui se va dezvolta datorită cărților într-un mod extraordinar. Acesta este cel mai mare talent a lui Ștefănuț”, a subliniat Dragoș Bucur.