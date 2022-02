Victor Moiseev, moment spectaculos la Românii au Talent 2022. Jurații s-au ridicat în picioare ca să îl aplaude pe concurent

In articol:

Victor Moiseev, moment spectaculos la Românii au Talent 2022. Concurentul a performat timp de 14 ani la Cirque du Soleil, iar acum a venit pe scena de la Românii au Talent, sezonul 12.

Victor Moiseev este un artist care a performat la Cirque du Soleil, iar acum a venit la Românii au Talent 2022, cu un număr spectaculos de jonglerie, care i-a fascinat pe cei patru jurați ai emisiunii.

Victor Moiseev, moment spectaculos la Românii au Talent 2022 [Sursa foto: Captură TV]

Victor Moiseev, concurentul de la Românii au Talent, sezonul 12, a suferit în trecut un accident, însă acest lucru nu l-a împiedicat să se reinventeze și să vină la Românii au Talent 2022 cu un număr unic cu adevărat magic.

”Sunt Victor Moiseev, am 38 de ani și vin din Moscova, Rusia. Am făcut parte din Cirque du Soleil aproape 14 ani. Am făcut acrobații foarte mulți ani, însă am avut un accident grav și mi-am rupt spatele. Am fost operat și am avut o recuperare lungă. Cred că mi-a luat un an să merg normal...a fost greu, la început a fost iadul pe pământ. La început nu puteam face nimic, chiar și mersul la baie era o provocare.

Nu m-am mai putut întoarce la acrobații și la acel moment m-am gândit că trebuie să creez ceva nou, ceva diferit. Așadar am creat un mix între magie și jonglerie, așa am ajuns la această artă, la această idee”, a povestit Victor, concurentul de la Românii au Talent, sezonul 12.

Victor Moiseev, moment spectaculos la Românii au Talent 2022 [Sursa foto: Captură TV]

Victor Moiseev, patru de DA la Românii au Talent, sezonul 12

Cei patru jurați de la Românii au Talent 2022: Andra, Andi Moisescu, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete, au rămas fascinați de spectacolul oferit de Victor Moiseev și l-au răsplătit cu patru de DA, iar concurentul a trecut în etapa următoare a concursului.

”Foarte frumos ce am văzut, este strașnică ideea și în același timp e strașnică execuția. Nu e suficient să ai doar o idee, e vorba de o execuție superbă și de niște abilități extraordinare. Foarte frumos tot ce am văzut. Așa uitându-mă la tine cât ești de pregătit, cum eși îmbrăcat, ceva îmi spune că ești de meserie și ai niște ani buni în spate de scenă”, a spus Andi Moisescu.

”Mi se pare o idee genială de a face spectacol, e pentru prima oară când văd o asemenea prestație aici la Românii au Talent, sunt extrem de bucuroasă, îți urez sănătate și să fie totul în regulă cu spatele tău, că ar fi păcat ca un artist ca tine să nu mai fie pe scenă. Ești minunat!”, a spus Andra.

”Mie mi se pare foarte interesant cum tu ai reușit prin mijloace clasice să creezi senzația că ce se întâmplă în jurul tău este făcut pe calculator, ceea ce mi se pare foarte complicat. Adică tu ai reușit ca mijloacele astea vechi să le pui într-o lumină foarte actuală. Felicitări”, a adăugat Dragoș Bucur.