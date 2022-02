In articol:

Dinu Blănaru, cel mai vârstnic concurent de la Românii au Talent, sezonul 12. Bunicul de 84 de ani le-a veselit inimile juraților, care l-au răsplătit cu patru de DA.

Dinu Blănaru, cel mai vârstnic concurent de la Românii au Talent, sezonul 12

Dinu Blănaru, concurentul de la Românii au Talent, sezonul 12, a venit în emisiune ca să cânte la muzicuță, dar și să îi încânte pe jurați cu glumele sale și buna sa dispoziție.

Deși are o vârstă înaintată, concurentul de la Românii au Talent 2022, este plin de viață și trăiește cu bucurie fiecare moment.

Citeste si: Victor Moiseev, moment spectaculos la Românii au Talent 2022. Jurații s-au ridicat în picioare ca să îl aplaude pe concurent

Dinu Blănaru, cel mai vârstnic concurent de la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

Citeste si: Casiana Biteș, moment emoționant la Românii au Talent, sezonul 12. Concurenta suferă de o boală cumplită care îi reduce speranța de viață

Citeste si: Vești triste în lumea sportului. Din păcate, Rică Răducanu...- bzi.ro

”Am 84 de ani, mă mențin pentru că nu știu ce e beția, nu știu ce e țigara. Am lucrat în învățământ 32 de ani și 20 de ani în agricultură. Am fost profesor de mecanizare, am avut laboratorul meu de mecanică, învățam elevii. Chiar dacă ești urât, talentul te face să fii frumos.

Pensia e mediocră, dar aș vrea să o mânânc încă 10 ani, dar nu cred. E viața grea, dar cu viața pe care o am, cu hrana pe care o am, cred că o mai duc.

Într-un accident cumva m-a lăsat Dumnezeu fără dantură și nu pot să mai rod, femeia, în special. Încă conduc mașina, fără ochelari, din Germania mă duc în Tulcea la pescuit.

Nu vă spun câți ani are nevasta, e tânără, mi-a fost elevă. Trăiește numai din gluma mea, e și simpatică, o bucătărească jos pălăria și tot timpul sunt ușor la toate”, a povestit bunicul de la Românii au Talent, sezonul 12.

Citeste si: Andra, cucerită de X-treme Brothers la Românii au Talent, sezonul 12. Jurata: ”Mulțumesc echipei pentru acest cadou”

Dinu Blănaru, cel mai vârstnic concurent de la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

Dinu Blănaru, patru de DA la Românii au Talent 2022

Mihai Bobonete a făcut o înțelegere cu concurentul de la Românii au Talent, sezonul 12, să meargă împreună la pescuit în Tulcea

”Mi-ați dat visul și speranța că la 84 de ani aș putea să fiu și eu cu zâmbetul pe buze tot timpul și să binedispus lumea, numai pentru asta meritați o sută de DA, nu numai patru, dar de la noi în seara asta aveți patru de DA”, i-a spus Bobonete lui Dinu Blănaru.

Totodată, juratul de la Românii au Talent 2022 a rămas impresionat de buna dispoziție și energia pe care a avut-o domnul Dinu Blănaru și a declarat că își va aminti de concurent cu drag.

”E genul ăla de moment la care rămâi cu zâmbetul pe buze toată seara și îți mai amintești din când în când de el atunci când zici, ce mă înțeapă la spate și zici, stai liniștit, nu l-ai văzut pe domnul Blănaru, nu avea nici o treabă la 84 de ani”, a mai spus Bobonete.