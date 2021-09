Ștefan Ciuculescu și Bianca Comănici se dezbracă de secrete! Cei doi spun totul despre relațiile în care sunt implicați

In articol:

Bianca Comânici și Ștefan Ciuculescu au dezbătut în ultima ediție a emisiunii pe care o prezintă, „Bărbați vs Femei” de pe WOWbiz.ro, un subiect destul de sensibil și intim. Ambii au primit provocarea de a vorbi despre relațiile în care sunt implicați și, implicit, despre actualii lor parteneri de viață.

Fostul Faimos de la Survivor România a pus tot internetul pe jar în urmă cu doar o zi, după ce s-a afișat cu noua iubită pe rețelele de socializare. Dacă atunci nu a dat prea multe detalii legate de blondina care i-a furat inima, iată că astăzi nu a mai avut încotro. Marina Oprea este tânăra care i-a sucit mințile fostului Faimos. Cei doi sunt împreună de doar o lună de zile, iar lucrurile sunt cât se poate de serioase, căci deja locuiesc sub același acoperiș. Totodată, Ștefan Ciuculescu a fost pus în situația de a spune ce calități și defecte are noua lui iubită și nu s-a sfiit. Iată ce a declarat!

„Nu sunt genul care să aibă fluturași. Așa cum au văzut și oamenii, nu a fost o eroare de club, nu a fost o eraore de moment, nu este o aventură, mie nu îmi plac aventurile. Nu ar fi fost loc de o aventură cu această persoană cu care sunt din data de 12 august, așa că… Marina, sper că nu te uiți la această emisiune. E o relație foarte ok, în care mă simt foarte bine, sper că e treaba recirpocă și mă bucur că am cunoscut-o și că… Sunt foarte direct în situația asta. Locuim sub același acoperiș, nu de pe 12 august, ci de pe 13 august. (…) Mie îmi plac fetele simple, naturale. Eu sunt foarte romantic. În fine, mie îmi place, mă simt bine, mă simt în largul meu, sper că și ea la fel și sper cu ocazia asta să treacă și ea peste micile momente de gelozie. E normal, când îți place de o persoană, să intervină și chestiile astea mărunte.

Cel mai mult îmi place la iubita mea simplitatea, Ceea ce mă deranjează cel mai tare e că nu vorbește cu mine, are niște rețineri pe care eu nu le înțeleg. Dar sper că îi vor trece cu timpul. Cel mai urât reacționează la nervi”, a declarat Ștefan Ciuculescu în urmă cu câteva momente în emisiunea „Bărbați vs. Femei” de pe WOWbiz.ro.

Bianca Comănici: „M i-a fost foarte greu să mă vindec după ultima încercare”

Căștigătoarea primelor două sezoane Puterea dragostei are un trecut tumultos în ceea ce privește viața sentimentală. Chiar dacă a suferit enorm din dragoste și a fost rănită de foștii iubiți, Bianca Comănici nu a încetat niciodată să creadă în iubirea adevărată. Tânăra spune că a cunoscut pe cineva în urmă cu mai bine de o lună, însă nu vrea să dea detalii prea multe, căci vrea să lase timpul să-i arate dacă acesta este bărbatul potrivit pentru ea. Până la acest moment, bruneta se declară mai mult decât fericită pe plan amoros.

„Mi-a fost foarte frică să îmi fac o relație, având în vedere că mi-a fost foarte greu să mă vindec după ultima încercare. Dar cred că am cunoscut persoana potrivita, la locul potrivit, la momentul potrivit. Nu pot spune data la care ne-am cunoscut, dar înainte ta, înainte de 12 august. Ideea este că e destul de greu să îmi ajunp cineva la inimă pentru că sunt foarte pretențioasă, prea selectivă. Dar am renunțat la niște idei, la niște principii, pentru că omul potrivit ăl construiești. Am observat că nu a trebuit să schimb foarte multe lucruri la mine, am încercat eu să fiu din ce în ce mai bună.

Încercând să fiu cea mai bună variantă a mea, am evoluat. Mi-am dorit eu să fac niște lucruri. Unele persoane mi-au spus că m-am primit cu declarațiile, dar nu cred, eu vreau ca comunitatea mea să știe că sunt într-o relație, vreau ca oamenii să mă cunoască. Nu o numesc relație relație, suntem la început, suntem tineri, încercăm să ne cunoaștem, să facem niște lucruri împreună, să ne maturizăm împreună pentru că avem multe lucruri de învățat. Nu spun că nu e ok cum ai făcut tu, dar eu consider că m-as pripi, aș investi prea multe sentimente și din cauza lucrurilor care mi s-au întâmplat am mai multă grijă”, a declarat Bianca Comănici în aceeași emisiune.