Ștefan Farrrel și Bianca Rus au, de ceva timp, o relație extrem de mediadiatizată, asta și pentru că la ”Bravo, ai stil! Celebrities”, unde tânăra este concurentă, se vorbește multe despre ei. Însă, în ultimul timp, mai multe colege de emisiune ale Biancăi Rus au spus că ei nu ar avea decât o relație de...afaceri. (Andreea Tonciu a aruncat bomba despre relația lui Ștefan Farrel cu Bianca Rus).

Ei bine, în acest context, declarațiile lui Ștefan Farrel făcute despre Bianca Rus într-un interviu pentru pagina de, sigur o vor enerva pe artistă.

Astfel, întrebat de ce atunci când vine în București, nu stă cu Bianca Rus, ci preferă să stea singur la hotel, Ștefan Farrel a recunoscut că nu a făcut sex cu aceasta, că nu au petrecut nicio noapte împreună. Mai mult, Ștefan Farrel a mărturisit: ”Dacă mă întrebi dacă s-a consumat relația dintre noi, nu s-a întâmplat asta. Dacă relația noastră se consumă, eu nu mai scap pe Bianca”.

Apoi, în interviu, omul de afaceri a dezvăluit că nu știe mai nimic despre cea care se spune că-i este iubită. ”Nu știu anul nașterii ei, nici data, știu că are 32 de ani și s-a născut la Satu Mare”. În plus, întrebat ce studii are iubita sa, Ștefan Farrel a răspuns: ”Poate că Bianca nu are facultate. Eu nu cred că are facultate”.

Relația dintre Bianca Rus de la Bravo ai stil și Ștefan Farrel, controversată

Relația dintre Bianca Rus și Ștefan farrel a fost una controversată încă de la început. Bărbatul a mărurisit într-un interviu pentru WOWbiz.ro că prietenii îl sfătuiesc să se despartă de cântăreață. "Toți îmi spun să ies din relația asta, că nu ne potrivim, însă părerea mea este cu totul alta. Eu cred că ea merită o șansă ca om, ca femeie, cu ce a greșit fata asta? Vă gândiți că are familie, că mama ei citește mesajele astea și poate plânge. Bia mi-a plăcut, mă atrage, e ceva ce-mi spune: "hai să încercăm", dar nu pot spune că încă o iubesc în totalitate, ci există o chimie între noi pe care nu am mai simțit-o niciodată până acum”, a declarat Ștefan Farell, într-un live exclusiv pe WOWbiz.ro

Cuvinte frumoase la adresa iubitului său a spus și vedeta de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”. ”Eu am o relație foarte frumoasă cu Ștefan, vorbesc foarte mult cu el la telefon, mă simt foarte bine în compania lui și de aceea nu vreau să se bage nimeni. Acum, mi-au dispărut și temerile. Am divorțat, sunt o femeie liberă. Simt doar că vreau să fiu doar cu Ștefan în orice moment al vieții mele, este bărbatul perfect”, a declarat și Bianca Rus.