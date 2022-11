Ștefan Stan divorțează? Dezvăluirile neașteptate ale artistului: „Ele s-au mutat în Germania, de 6 luni deja”

In articol:

În ultima perioadă s-a tot vehiculat că Ștefan Stan ar urma să divorțeze de actuala sa soție, Simona, femeia alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste și care i-a dăruit două fiice, pe Elif și pe Mira. Ei bine, însă, artistul a dorit să lămurească pe toată lumea privind presupusa separare, făcând o serie de declarații pe baza acestui subiect.

Cântărețul a explicat că nu este vorba despre niciun divorț, iar acesta spune că, cel mai probabil, fanii au crezut asta pentru că Simona s-a mutat de 6 luni în Germania, alături de fetițele cuplului, în timp ce Ștefan a decis să rămână în România pentru a-și continua cariera pe care a construit-o în țară.

Mai mult decât atât, artistul a mai specificat că este mai mereu pe drumuri, mai ales că le vizitează frecvent pe fetele sale, iar în prezent se află în Germania pentru o perioadă de 2 săptămâni, urmând să revină în țară pe 6 decembrie.

„Eu sunt în Germania acum, la fete. Mă întorc în țară de Moș Nicolae, am evenimente începând cu 6 decembrie, un program nebun. Acum sunt în concediu în Germania, cu familia, pentru două săptămâni. Stau împreună cu fetele mele aici, apoi mă întorc în București. Ele s-au mutat în Germania, de 6 luni deja, fetele au grădiniță aici. Așa am decis cu soția că este cel mai bine pentru viitorul lor.”, a declarat Ștefan Stan, pentru Click.ro.

Ștefan Stan își vizitează familia în Germania la două luni

Ștefan Stan a mai precizat că merge în Germania, la familia sa, cam la 2 luni, asta pentru că și programul său din țară este destul de încărcat, având numeroase evenimente pe care trebuie să le onoreze cu prezența.

Totodată, cântărețul a mai spus că sărbătorile de iarnă nu le va petrece alături de soție și fiicele sale, asta pentru că are concerte.

„Din cauza acestei schimbări din viața noastră, mulți zic că ne-am despărțit dar nu e vorba de niciun divorț! Ele s-au mutat aici și eu stau acasă, la București. Trebuie să muncesc, trebuie să fac bani, am concerte, am cariera mea de artist, eu mă ocup de ale mele și le vizitez în Germania cam o dată la două luni. Am mult de lucru în țară, am scos și piesa nouă care e frumoasă și merge bine, “Șah în dragoste”. Pentru mine, cel puțin până la sfârșitul anului, este acum o perioadă extrem de aglomerată și plină din punctul de vedere al carierei și concertistic, avem treabă multă. Crăciunul și Revelionul le fac în București, la cântări. Iar dacă nu urmează un alt proiect important după Revelion, atunci o să vin la fete în Germania.”, a mai adăugat artistul, pentru aceeași sursă.