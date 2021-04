Ştefan Ştiucă şi Trupa The Mob au susţinut un adevărat concert la Românii au Talent, sezonul 11. Smiley: "Aş plăti bilet la un concert de-al vostru"

In articol:

Ştefan Ştiucă şi Trupa The Mob au susţinut un adevărat concert la Românii au Talent, sezonul 11.

Juraţii ar plăti bilet ca să vadă un concert de-al trupei.

Ştefan Ştiucă şi Trupa The Mob au susţinut un adevărat concert la Românii au Talent, sezonul 11. Solistul trupei, Ştefan Ştiucă, suferă enorm după urma pandemiei, care practic l-a lăsat fără job, fiindcă nu mai are unde să performeze, concertele fiind sistate de peste un an în toată ţara.

Ştefan Ştiucă şi Trupa The Mob la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Astfel, Ştefan Ştiucă şi Trupa The Mob au venit la Românii au Talent, sezonul 11, ca să cânte şi ca să le aducă oamenilor de acasă o bucurie.

"Eu sunt Ştefan Ştiucă. Mulţi dintre voi mă ştiţi de la The Voice de acum câteva sezoane. Am făcut 35 de ani între timp. Încă mă ocup cu cântatul, drept dovadă am venit cu trupa. Noi suntem crescuţi împreună, suntem din aceeaşi zonă, ne ştim de când eram puşti. Noi suntem Mob sau Mob Bucureşti sau Ştefan Ştiucă şi Trupa şi este un band din Buccureşti care cântă live în cârciumi şi prăvălii printre oameni de 12 ani de zile. Eu cred că genul ăsta de emisiune este cea mai larg deschisă fereastră pentru lume atunci când uşile sunt închise de o pandemie ca asta.

De o lună şi ceva simt nevoia să vă fiu în case şi nu găsesc o soluţie la asta. Vreau să le intru oamenilor în case pentru că mă simt deprimat, mi-e urât, mă simt singur şi inutil şi vreau să mă întorc printre ei pentru că ei ne fac compleţi. De asta suntem aici, să vă intru în case legal", a spus Ştefan Ştiucă.

Ştefan Ştiucă şi Trupa The Mob la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Smiley: "Aş plăti bilet la un concert de-al vostru"

Juraţilor le-a plăcut Trupa de Mob, ba mai mult, au spus că s-au simţit ca la un concert, iar Smiley a mărturisit că ar plăti bilet ca să îi vadă pe băieţi într-un concert.

"Sunteţi o trupă foarte faină, mi-a plăcut, m-am simţit ca la un concert al vostru. M-am bucurat de fiecare notă cântată. Şi nu îţi mai zic dansurile tale când ai început aşa...Dansatorii sunt dansatori, e normal să danseze bine, dar când vine un cântăreţ care cântă bine dar are şi un dans scenic aşa... Nu am mai văzut pe nimeni să danseze ca tine, serios, foarte fain. Bravo băieţi", a spus Andra.

Ştefan Ştiucă şi Trupa The Mob la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Ştefan Ştiucă şi Trupa The Mob au trecut în etapa următoare de la Românii au Talent, sezonul 11, cu patru de "DA".

"Ştefan, rămân la părerea mea că eşti artist. Foarte mişto sunaţi împreună şi eu aş plăti bilet la un concert de-al vostru. Aş plăti şi un concert de-al vostru", a spus Smiley, iar colegul său din juriu a intervenit: "Nu, zi aşa, aş plăti singurul bilet!", l-a completat Florin Călinescu pe Smiley.

Solistul Trupei Mob s-a amuzat de spusele lui Florin Călinescu şi a replicat: "Îmi era dor de dumneavoastră domnule Călinescu! Îmi era dor de stilul ăsta".

Ştefan Ştiucă şi Trupa The Mob la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Ştefan Ştiucă a participat la Vocea României

Ştefan Ştiucă a participat la Vocea României în anul 2017 şi a făcut parte din echipa lui Tudor Chirilă. Artistul a întors toate cele patru scaune în ”blind-uri” cu piesa ”Nothing Compares 2 U”.

În anul 2006, Ștefan Știucă a fost arestat pentru trafic de droguri, după cum chiar el a recunoscut în filmul de prezentare. Ajuns pe scena de la ”Vocea României”, el a fost luat în echipa lui Tudor Chirilă, unul dintre artiștii recunoscuți pentru implicarea sa în cauze sociale.

"Într-o competiție trebuie să fii mereu pregătit pentru orice. Și eu așa am fost întotdeauna, indiferent de competiția la care am luat parte. Cel mai important aspect al participării mele la acest show de televiziune este acela că așa v-am cunoscut pe voi, cei care mi-ați scris, m-ați votat, m-ați încurajat.

E un sentiment incredibil să ai atâția oameni minunați în jurul tău, și pentru asta vă mulțumesc sincer!

Ne vedem și auzim la concertele din București, nu uitați de trupa mea, The Mob Bucharest. Nu vă faceți probleme, ne vom revedea cu siguranţă!

PS: Vreau să vă mai asigur că nu am o viață 'ciudată', nu mă simt ca un pătrat căruia îi lipsește un colț, nu m-am simțit umplutura din 'trio Tudorică', am o familie normală pe care o ador și NU îmi place 'zapada'! Vă mulțumesc din nou pentru tot, love you all!", a cântăreţul pe reţelele de socializare la acea vreme.