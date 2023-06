In articol:

Naționala de tineret a României a ratat calificarea în sferturile EURO U21 2023, din pricina eșecurilor cu Spania, scor 0-3, 0-1 cu Ucraina și 0-0 cu Croația. Singurul jucător român remarcat în timpul campionatului a fost Ștefan Târnovanu, portarul de la FCSB.

Ștefan Târnovanu, remarcat pentru evoluțiile de la EURO U21 2023: „A crescut foarte mult, poate să fie un transfer foarte important în viitor”

Naționala de tineret a României și-a încheiat parcursul în Campionatul European. După 0-3 cu Spania, 0-1 cu Ucraina și 0-0 cu Croația, echipa pregătită de către Emil Săndoi a ratat calificarea în sferturi, adunând un singur punct în grupa B.

Ștefan Târnovanu, portarul de la FCSB în vârstă de 23 de ani, a reușit evoluții uluitoare în meciurile în care a fost introdus pentru a apăra poarta României (cel cu Ucraina și cel cu Croația).

Site-ul flashscore.com i-a acordat nota 7,7 pentru prestația din meciul cu Ucraina și nota 8,4 după confruntarea cu Croația, se arată pe digisport.ro.

De altfel, inclusiv Giovanni Becali l-a lăudat și apreciat pe Târnovanu, despre care a spus că a avut intervenții bune, siguranță de sine și nu numai.

„Dacă ar fi să căutăm un lucru bun în cele trei meciuri ale naționalei, l-am putea găsi doar în prestațiile portarului nostru din partidele contra Ucrainei și Croației. Mi-au plăcut foarte mult intervențiile lui Târnovanu. Se vede calitatea și siguranța de sine. A crescut foarte mult, poate să fie un transfer foarte important în viitor.

Deci cred că doar Târnovanu a fost pe plus. Ceilalți, restanțieri! Nici nu are rost să dau nume, pentru că se știu ei ce viteji sunt în liga noastră, ce pretenții de milioane au și ce transferuri visează și uitați-vă cum s-au prezentat în momentul zero. Erau în vitrina fotbalului, să-i vadă toată Europa, și toată vitrina s-a făcut cioburi.”, a declarat Giovanni Becali, potrivit sursei citate anterior.

La acest moment, Ștefan Târnovanu are o cotă de piață de două milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Citeste si: „Școala, școala, dați-mi băiatul înapoi!”. Un elev de 19 ani, din Brăila, și-a pus capăt zilelor, deoarece nu a putut susține Bacalaureatul din cauza unei corigențe- kanald.ro

Citeste si: O profesoară a fost concediată după ce nu a fost la ore timp de 20 de ani. „Îmi pare rău, acum sunt la plajă”- stirileprotv.ro

Citește și: Marcel Răducanu îi taxează pe Ianis Hagi și Florinel Coman, după meciurile din Kosovo și Elveția: „Mă așteptam la mai mult!”

Declarația portarului de la FCSB după eliminarea de la EURO U21: „Am fost depășiți total”

Ștefan Târnovanu, „eroul tricolorilor de la U21” sau omul meciului în confruntarea cu Croația, a declarat aseară, 27 iunie, după ultimul meci al României la EURO U21 2023, că este fericit pentru evoluțiile sale, însă trist că echipa a părăsit competiția fără să marcheze măcar un gol.

„Pe plan personal, cu siguranță sunt fericit. Mă bucur că am reușit să nu iau gol. Și meciul trecut am fost aproape, dar în final e trist pentru că părăsim competiția cu un punct și fără să marcăm. Aș fi vrut să facem mult mai mult, să ieșim din grupă. E cam puțin pentru ce speram eu.

Nu știu, poate frica, nivelul campionatului. Am fost depășiți total în primele două meciuri. Azi a fost mai bine, am avut mingea puțin mai mult, dar suntem departe. Așa am simțit eu.

De ce să mă simt rău că Georgia s-a calificat? Bravo lor, îi felicit. Sper să se ducă cât mai departe în competiție.”

Citeste si: „Ăsta e adevărul, pur și simplu îți vezi fostul partener în brațele altuia.” Cum a reacționat Dinu Maxer, după ce a văzut-o pe Deea alături de noul său iubit- kfetele.ro

Citeste si: Edu.ro Rezultate Evaluare Națională 2023. Au fost publicate rezultatele! Ierarhia notelor pe județe!- stirilekanald.ro

Citeste si: Dovadă clară că Afra Saraçoğlu și Mert Ramazan Demir formează un cuplu. Actorii principali din serialul turcesc „Golden Boy” nu se mai feresc să-și arate dragostea și în spatele camerelor de filmat- radioimpuls.ro

Conștient de performanțele sale în cadrul competiției, Târnovanu a spus că este deschis la oferte și și-ar dori să evolueze în Anglia: „Dacă vor să mă caute cluburile, să mă caute. Știu unde mă găsesc. Unde mi-aș dori? În Anglia.”, a declarat Ștefan Târnovanu după România U21- Croația U21, scor 0-0, citează sport.ro.

Citește și: Anunțul făcut chiar de Nadia Comăneci, despre Simona Halep! Calvarul cazului de dopaj nu s-a terminat pentru tenismenă: „Va merge la Londra”

Rezultatele României U21 la Campionatul European de tineret

România U21- Spania U21 0-3

România U21- Ucraina U21 0-1

România U21- Croația U21 0-0

Citește și: Dani Alves rupe tăcerea după ce a fost arestat pentru agresiune sexuală! Ce a declarat fotbalistul brazilian în primul interviu din spatele gratiilor: „Conștiința mea este curată!”

Clasamentul final al grupei B

1. Spania- 7p

2. Ucraina- 7p

3. Croația- 1p

4. România- 1p

Surse: sport.ro, digisport.ro