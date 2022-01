Steliana Sima a avut un vis cutremurător. Când s-a trezit, artista a sunat imediat un preot să afle ce semnifică: „Am căzut în genunchi!” După câteva zile, ceva neașteptat i s-a întâmplat

In articol:

Steliana Sima a fost recent invitată în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, unde a vorbit despre o întâmplare de acum câțiva ani. Artista a dezvăluit că în timp ce ținea post a avut un vis cutremurător, în care Maica Domnului i-a oferit un trandafir. La scurt timp, când solista a mers la mănăstire, aceasta a fost șocată să vadă că duhovnicul i-a

oferit aceeași floare, din grădina lăcașului de cult.

Steliana Sima, vis cutremurător

Steliana Sima a fost întrebată în nenumărate rânduri cum a reușit să devină atât de înțeleaptă, odată cu trecerea timpului. Ei bine, interpreta de muzică populară a povestit că totul se datorează unei întâmplări de acum câțiva ani, care a marcat-o profund. Duhovnicul solistei a îndemnat-o să țină post, iar ceea ce a urmat a lăsat-o fără cuvinte.

Cântăreața a dezvăluit că într-o seară Iisus Hristos și Maica Domnului i-au apărut în vis, iar Fecioara Maria chiar i-a oferit un trandafir roșu. Imediat ce s-a trezit, Steliana Sima a pus mâna pe telefon și i-a povestit totul unui preot, pentru a afla semnificația întregii scene: "Am început să țin post și ce crezi că visez? Am avut un vis, dar un vis atât de real. Eram undeva și toată lumea se agita. Era ca un vârtej în jurul meu. Toată lumea se ducea încolo, încolo, iar eu eram derutată, dezorientată și întrebam: 'Dar ce se întâmplă, unde aleargă toată lumea asta?' Și atunci aud voci dintre cei care treceau pe lângă mine, îmi spuneau: 'E intrarea Maicii Domnului în Biserică'. Uite, mi s-a făcut pielea de găină. Și, într-adevăr, urma să fie Intrarea Maicii Domnului în Biserică.

Toată lumea se agită, hai să merg și eu. Eu începusem primul post și calea mea spre... așa. Și mă duc și eu în biserică. Măi, Cătăline dragă, deschid ușa și când deschid, era masa lungă, pe masă era Iisus coborât de pe cruce, doar cu veșmântul înfășurat la brâu, întins, iar Maica Domnului stătea în dreapta bunului Iisus. Eu îți spun cum am văzut visul. E real și este ca și cum s-a întâmplat acum. Stânga, dreapta erau două paravane simple, dar acolo eu știam că sunt mironosițele și auzeam, când am intrat în biserică, auzeam voci: 'Uite, a venit Steliana Sima, uite, a venit Steliana Sima'. Exact așa le auzeam eu. M-a impresionat foarte tare.

Steliana Sima [Sursa foto: Captură tv]

Am intrat, Maica Domnului face un pas în față, cu un trandafir roșu, cu frunzele atât de sănătoase și o floare atât de roșie, înflorită. Intru eu și aud: 'Bine ai venit, umilă și smerită Steliana Sima'. Iau trandafirul și în bunătatea cu care am fost primită, am căzut în genunchi, am mulțumit și am simțit o ușurare, acea bucurie. Și când m-am așezat în genunchi să mulțumesc, am simțit că m-am întâlnit cu ceva divin. Era așa un pârâu din care curgea o apă liniștitoare. Când m-am aplecat, am întrebat: 'Ce apă e aici?' Și mi se răspunde: 'Sunt lacrimile Maicii Domnului'. Se termină visul, mă trezesc fericită, îi spun duhovnicului meu de vis: 'Înseamnă că Maica Domnului v-a primit căința, jertfa.", a povestit Steliana Sima, în cadrul emisiunii amintite.

Steliana Sima [Sursa foto: Captură tv]

Steliana Sima: "S-a transpus visul în realitate"

La câteva zile de când a visat că Maica Domnului i-a oferit o floare, Steliana Sima a avut parte de o minune. Interpreta de muzică populară a mers la mănăstire, iar acolo duhovnicul a rupt din grădina lăcașului de cult un trandafir indentic cu cel din vis: "La câteva zile, zic să mă duc la mănăstire. Ce crezi? Mănăstire la care merg și astăzi, Mănăstirea Bujorel din Vaslui. Mă întâlnesc cu părintele Calistrat.

Părintele se duce și rupe un trandafir din grădină, trandafirul din vis, nu orice trandafir. S-a transpus visul în realitate. Eu zic: Nu se poate, părinte. Uitați ce am visat. Este trandafirul pe care mi l-a dat Maica Domnului în vis.", a mai spus Steliana Sima, în cadrul aceleiași emisuni TV.

