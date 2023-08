„Sunt dezamagită total” Georgiana Lobonț nu și-a mai putut stăpâni nervii! Ce a făcut-o pe artistă să izbucnească dis-de-dimineață: „Ăștia cu avioanele lor”

In articol:

Georgiana Lobonț a urcat, în ultimii ani, în topul preferințelor publicului și a ajuns să fie una dintre cele mai ascultate și mai apreciate artiste de la noi din țară. Celebra cântăreață își petrece majoritatea timpului la spectacole, fiind nevoită să stea foarte mult pe drumuri, deplasându-se de la un eveniment la altul, căci oamenii o solicită pentru a le face petrecerile mai frumoase cu melodiile ei.

Citește și: „Am aflat că are o formă extrem de rară și agresivă” Georgiana Lobonț, strigăt de ajutor în mediul online! Artista vrea cu orice preț să-l ajute pe un băiețel greu încercat de soartă

Așa s-a întâmplat și noaptea trecută, când Georgiana Lobonț s-a distrat pe cinste la o nuntă, acolo unde a fost invitată pentru a cânta. Dimineață, după ce și-a încheiat programul artistic, vedeta își dorea să plece într-o vacanță binemeritată alături de familia ei, în Ibiza, pentru a sta o perioadă departe de stresul cotidian. Lucru care, din păcate, nu s-a mai întâmplat. Pe rețelele de socializare, Georgiana a apărut extrem de nervoasă și nu a mai ținut cont de cuvintele pe care le folosește. Într-un filmuleț postat pe Instagram, vedeta a izbucnit și le-a povestit fanilor ei că, din cauza companiei aeriene cu care trebuie să călătorească, concediul ei a fost anulat.

Citește și: Cristina Spătar a spus adevărul despre relația cu soțul ei, după două luni de la nuntă: „N-a fost dragoste la prima vedere”. Vicențiu Mocanu s-a luptat mult să o cucerească

Citeste si: Cum scapi de hemoroizii externi fara operatie: metode de tratament pentru acasa

Citeste si: Tatăl patronului stației GPL din Crevedia își apără fiul, după explozii: „Sunt aberații. Nu era cum tot aud la televizor”- stirileprotv.ro

„Dragilor, am terminat nunta! M-am gândit că o să ne relaxăm și noi câteva zile în vacanță, dar vreau să vă spun că sunt dezamăgită total de ăștia cu avioanele lor și cu companiile lor de r***t. Jeg de companie!! Vând mai multe bilete decât locurile din avion și vă lasă pe dinafară cu banii dați! Aveți mare grijă! Trebuia să plecăm în Ibiza și am rămas fără locuri din cauza lor!!”,

a povestit Georgiana Lobonț, extrem de supărată, pe rețelele de socializare.

Georgiana Lobonț, enervată la culme din cauza companiei aeriene cu care trebuia să călătorească astăzi [Sursa foto: Instagram]

Georgiana Lobonț, foarte afectată de pierderea sarcinii

În ultima perioadă, Georgiana Lobonț pare că este urmărită de probleme. În urmă cu câteva săptămâni, artista a trecut prin clipe de coșmar, atunci când a a flat că sarcina ei s-a oprit din evoluție. Pe rețelele de socializare, cântăreața a povestit, îndurerată, despre șocul pe care l-a trăit atunci când medicul i-a spus că, din păcate, bebelușul ei nu se va mai naște.

Citeste si: „Cum reușesc să meargă mai departe auzind în urma lor strigătele de ajutor ale celor care practic i-au nenorocit pe viață.” Gabriela Cristea, discurs emoționant după tragedia de la Crevedia- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 28 august 2023: Ce sărbătoare este luni?- stirilekanald.ro

Citeste si: Ana Geoană, nuntă regească de 2 milioane de dolari la Veneția! Fiica lui Mircea Geoana a arătat spectaculos la marele eveniment- radioimpuls.ro

Citește și: Povestea impresionantă a lui Jamarr, artistul de 12 ani care a făcut-o pe Georgiana Lobonț să plângă: "Cel mai mult îmi doream să avem toți frații ce să mâncăm"| EXCLUSIV

„Am așteptat să-i ascultăm inimioara. Dl doctor cu care i-am născut pe copii este un om extraordinar. Tot la el am mers și cu cel de-al treilea, doar că nu a mai stat în puterile noastre tot ce s-a întâmplat... sarcina s-a oprit din evoluție. Am avut o stare de șoc, dar în același timp mă simțeam în putere, o forță pe care tot Dumnezeu mi-a dat-o pentru că sunt mamă a doi copii frumoși și sănătoși iar asta e cea mai mare binecuvântare, asta mi-a venit prima oară în minte ca semn de consolare, iar ei erau cu mine în acel moment. Am primit vestea aceasta ca pe un trăsnet. Am reacționat din instinct oprind filmarea. Voiam să filmez ca să-i arătăm și lui tati... dar a trebuit să-i dau o veste tristă. Știu că tot ce trăim se întâmplă cu un scop. Mi-a fost greu să vă zic pentru că m-am grăbit să-mi exprim bucuria și să v-o spun. Știam că va urma ceva ce nu mi-aș dori să trăiesc niciodată... (...)”, a spus Georgiana Lobonț în mediul online.