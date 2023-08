Georgiana Lobonț, cu lacrimi în ochi, după ce a pierdut sarcina! De ce crede că s-a întâmplat una ca asta?! Artista a spus totul sincer, la scurt timp după ce a făcut anunțul public

In articol:

Georgiana Lobonț încearcă să își păstreze calmul, după ce a dat vestea tristă și a povestit că a pierdut sarcina. Vedeta a trecut de la extaz la agonie în doar câteva zile, iar azi-noapte a anunțat că, din păcate, cel de-al treilea copil al ei nu se va naște. La scurt timp după postarea pe care a făcut-o în mediul online, artista a decis să vorbească în mod public despre situația grea prin care trece, însă a

mărturisit că rămâne puternică, deși în interiorul ei suferă foarte mult.

În urmă cu câteva săptămâni, Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan, erau în culmea fericirii și le dădeau o veste importantă fanilor lor. Artista dezvăluia atunci că este însărcinată pentru a treia oară, căci ea și soțul ei mai au împreună doi copii. La scurt timp, însă, fericirea lor s-a transofrmat într-un coșmar, iar noaptea trecută, vedeta a anunțat că a pierdut sarcina, fiind copleșită de durere. Astăzi, Georgiana s-a întors în mediul online, mulțumindu-le oamenilor pentru toate mesajele de încurajare pe care i le-au trimis. Mai mult, vedeta a mărturisit că încearcă să treacă cu bine peste aceste clipe extrem de grele și a reușit să își păstreze zâmbetul pe buze, chiar dacă sufletul îi este distrus.

„Vă mulțumesc tare mult pentru toate mesajele. Să știți că nu sunt suparata deloc. Atunci am avut o stare mai apăsătoare, pentru că nu este placut, mai ales când știi că nu ține de tine și îți dorești din tot sufletul. Dar viața merge mai departe. Eu sunt sănătoasă, Rareș este sănătos, copiii noștri sunt sanatosi. Avem și fetiță și băiețel, deci înseamnă ca suntem binecuvântați de Dumnezeu. Și familiile noastre sunt sănătoase, avem tot ce ne dorim. Vă am pe voi, cei care ne apreciați și îmi ascultați muzica. Am o carieră frumoasă și fac tot ceea ce îmi place. Așa a fost să fie și trebuie sa tratăm lucrurile ca atare.(...) Deci înseamnă că după nori vine soare, întotdeauna. De ce să stai să plângi, să fii supărat, să te necăjești? Nu am de ce!(...) Eu îmi continui ritmul. Viața merge mai departe”, a povestit Georgiana Lobonț pe pagina ei de Instagram.

Georgiana Lonoț a vorbit în public, după ce a anunțat că a pierdut sarcina [Sursa foto: Instagram]

Ce sfaturi le-a dat artista femeilor care trec prin aceeași situație dureroasă

În filmulețele pe care le-a postat pe internet, Georgiana a mărturisit, la un moment dat, că poate s-a bucurat prea devreme de această sarcină. De asemenea, artista a mai spus că, poate nu ar fi trebuit să dezvăluie public atât de repede faptul că era însărcinată. Însă, vedeta a recunoscut că așa este ea, foarte directă și îi place să împărtășească toate momentele, fie ele frumoase, sau dureroase, cu oamenii din jurul ei.

„Poate că mi-am exprimat bucuria prea repede, dar așa am simțit. Eu sunt o fire care nu pot să țin în mine. Dacă am o supărare, o zic. Dacă am o tristețe, o zic. Dacă sunt nervoasă pe cineva, îi zic, nu îi zic la spate, spun în față. Așa e felul meu. Poate că tot trecând prin situația asta și ajungând de la o extremă la alta, așa a dat Dumnezeu, să mi se întâmple mie lucrurile acesta, ca eu să pot să fiu deschisă, cum sunt eu de obicei și să îmi exprim și tristețea asta în public și să pot să fiu un exemplu pentru toate femeile care trec prin această situație, pentru că nu este deloc placută. Este și dureros sufletește și fizic, dar mai ales sufletește”, a mai spus artista.

Totuși, Georgiana a ținut să le dea câteva sfaturi urmăritoarelor ei care, poate trec sau au trecut cândva peste lucrurile dureroase cu care se confruntă ea acum. Artista le-a îndemnat pe femeile care pierd o sarcină să gândească, totuși, pozitiv și să vadă partea plină a paharului. Vedeta le-a mai sfătuit pe fanele ei să aibă încredere în Divinitate pentru că totul, în final, va fi bine.

„Fetelor, mamelor, doamnelor, cele care treceți prin situația asta. Priviți întotdeauna partea plină a paharului. Nu putem noi să facem nimic cu viața asta, decât să o trăim frumos și să gândim pozitiv ca să atragem pozitivul asupra noastră. Să ne rugăm și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate ce ni le dă. Așa a fost să fie! Asta este viața!”, a declarat Georgaian Lobonț.