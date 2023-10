„Sunt eforturi mari” Gina Matache a vorbit despre problemele de sănătate! Ce afecțiune îi dă bătăi de cap mamei Deliei: „Ajung la bătrânețe să sufăr”

In articol:

Luna viitoare, mama Deliei va împlini vârsta de 61 de ani, însă Gina Matache a dezvăluit cu ce probleme de sănătate se confruntă, chiar cu puțin timp înainte de ziua ei de naștere. Cântăreața de muzică populară a mărturisit că îndură dureri mari de spate, cauzate de activitățile sportive pe care le-a practicat în tinerețe.

Gina Matache se luptă cu problemele de sănătate

Mama Deliei se apropie de vârsta de 61 de ani, iar de curând a mărturisit că problemele de sănătate nu-i dau pace. Gina Matache a dezvăluit că are probleme cu coloana și că îndură dureri mari de spate. Afecțiunea a fost cauzată, spune cântăreața de muzică populară, de activitățile sportive pe care ea le-a practicat în tinerețe, mai cu seamă săriturile la înălțime de la antrenamentele sale, momente în care s-a lovit de multe ori la coloană. Deși, pe vremea aceea, Gina Matache nu conștientiza consecințele acelor lovituri, vedeta a declarat că a ajuns la vârsta la care resimte efectele acestora.

Citește și: „Totu-n jur e haos” Ultimul mesaj transmis Gina Matache, mama Deliei, i-a pus pe gânduri pe toți! Totul a fost făcut public

„Am probleme cu coloana. În tinerețea mea, am făcut mult sport și proba mea de bază era săritura mea la înălțime și până să ajungi la concurs, trebuia să faci zilnic antrenamente, nu poți să faci din prima săritura perfectă. Imaginează-ți câte lovituri din alea am luat eu. Coloana este din loc în loc lovită, atunci nu mi-am dat seama. Mama îmi spunea pe atunci că o să ajung la bătrânețe să sufăr. Sunt eforturi mari, mă mai duc la sală, am făcut o singură dată injecții, dar mi s-a părut prea mult pentru mine și coloana mea. Sunt dureroase, foarte dureroase, am zis gata. Delia mă încurajează întotdeauna, Îmi zice să mă duc, să mă plimb, că îmi ia ea bilet. În ultima perioadă chiar i-am ascultat sfatul și mi-a prins bine, am ascultat-o și am plecat”, a povestit Gina Matache în cadrul unei emisiuni TV, potrivit Spynews.ro.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: EXCLUSIV: Noul vaccin împotriva COVID-19. Detalii și explicații de la specialiști: "Noul vaccin vine ca un update și în mod logic el trebuie folosit pentru ce avem acum"- stirilekanald.ro

Citește și: Sore și Răzvan Miheț, noul cuplu din showbiz?! Gina Matache a reacționat imediat: „Acum ce să-i facem? Nu mă pot băga”

Gina Matache se luptă cu problemele de sănătate [Sursa foto: Facebook]

Mama Deliei a mai vorbit despre afecțiunea sa

Durerile de coloană îi dau mari bătăi de cap Ginei Matache. Mama Deliei povestea, în urmă cu ceva timp, că este foarte îngrijorată din cauza afecțiunii sale și că se confruntă cu dureri aproape insuportabile de spate.

Vedeta a mărturisit că nu vrea să ajungă o povară pentru copiii ei din cauza problemelor sale de sănătate, însă nu mai știe cui să îi ceară ajutorul, căci de fiecare dată când a apelat la cadrele medicale, răspunsurile primite au fost dezamăgitoare.

Citeste si: VIDEO. Cum a fost surprinsă DJ Lalla, înainte de a-și pierde viața. Ultimele imagini cu tânăra- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Noul vaccin împotriva COVID-19. Detalii și explicații de la specialiști: "Noul vaccin vine ca un update și în mod logic el trebuie folosit pentru ce avem acum"- stirilekanald.ro

Citeste si: Cine este fosta soție a lui Costin Gheorghe? Tânăra și-a refăcut și ea viața și este din nou mămica- radioimpuls.ro

Citește și: „Vă plânge sufletul, fiți puternică” Gina Matache, vizibil afectată de tot ceea ce se întâmplă în viața ei. Mama Deliei trece printr-o perioadă dificilă

„Mă macină treaba asta cu sănătatea. Nu vreau să ajung povară pentru copii. Am probleme foarte mari cu coloana. Mâine pot să mă trezesc și să nu mă mai pot da jos din pat. Mi s-a întâmplat, am mers o zi întreagă de-a bușilea ca un copil. Mi se spune peste tot că sunt probleme ale vârstei. Nu știu ce să mai cred. Am inclusiv amețeli, dureri de cap. Am avut episoade când mă sculam din pat și voiam să plec. Unde, nu știu. Probabil creierul nu se oxigenează complet. Am preocuparea asta zilnică, dacă oi merge. Mi s-au dat sute de explicații, nici eu nu mai știu ce să cred. Nu mă întreba câți bani a dat Delia. Am ajuns să chem Salvarea si să mi se zică că am atac de panică și că deranjez sau ceva de genul. Nici nu-mi mai vine să dau telefon" , spunea mama Deliei, în urmă cu ceva timp.