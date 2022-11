”Sunt entuziasmată tare și am emoții” Zi mare în familia lui Nicole Cherry. Artista a pus la cale o petrecere grandioasă: „O să fie wow” Ce sărbătorește vedeta

In articol:

Nicole Cherry este o artistă tânără, fresh, mereu în topuri, dar și o mamă și o soție cu normă întreagă. Vedeta face slalom între viața personală și cea profesională, dar nu se plânge, căci spune că este exact ceea ce și-a dorit: să fie celebră și mămică de tânără.

Astfel că acum, după o noapte petrecută pe drumuri, la concerte, fără ore de somn și cu multă oboseală la purtător, cântăreața se pregătește să dea cea mai mare și prețioasă petrecere.

Zi mare astăzi în familia lui Nicole Cherry [Sursa foto: Facebook]

Este ziua de naștere a Anastasiei

Totul fiind organizat în cinstea fiicei sale.

Astăzi, 27 noiembrie, este ziua de naștere a Anastasiei, motiv pentru care mama sa a pus în scenă o petrecere de pomină.

Soția lui Florin Popa nu s-a uitat la bani, a ales o tematică specifică pentru fiica ea, ambele vor purta ținute identice, decorul va fi desprins din povești, iar atmosfera și preparatele vor fi pe alese.

Pentru toate acestea, tânăra mămică s-a dat peste cap în ultimele zile, iar acum oboseala își spune cuvântul, dar nu vrea să se lase.

Este mai entuziasmată ca niciodată în așteptarea startului petrecerii, sperând că totul va fi la superlativ, iar ea se va încărca de la energia copiilor ce o vor sărbători pe fiica sa.

”Este ziua Anastasiei. Sunt atât de entuziasmată pentru că i-am pregătit petrecerea, am ales cele mai bune fete pentru a pune toată treaba la cale. Nu mai pot… E ca și cum vine ziua mea, mai rău ca la ziua mea, chiar sunt entuziasmată tare și am emoții. Sper să iasă totul bine. Inițial am vrut să-i fac winter wonderland, dar am schimbat această tematică pentru că am găsit un decor minunat, așa am ales Alice in wonderland. Practic, o să fie Anastasia în wonderland. O să fie wow! O să avem baloane, decor, senzațional. Și ce o să fie tare e că eu și Anastasia o să fim îmbrăcate în Alice. Eu nu știu de ce o să mă îmbrac în Alice, dar nu știam cu ce să mă îmbrac și am zis să îmi fac rochia la fel ca a ei. Nici nu am apucat să mă odihnesc calumea, sunt zombie, doamne, ce emoții am. Abia aștept să ajung acolo, este o zi specială”, a spus Nicole Cherry pe pagina sa de Instagram.