„Sunt însărcinată” Discuția la care nimeni nu se mai aștepta, dintre Dana Roba și fiica sa, a surprins pe toată lumea! Make-up artista nu s-a ferit să o facă publică

De când a ajuns acasă de la spital, la fetițele sale, prioritatea Danei Roba este să le facă pe cele mici să nu simtă vreo lipsă și să continue să se ocupe de educația lor la fel ca până acum.

Una dintre activitățile de la care make-up artista nu se abate atunci când vine vorba de fetițele sale reprezintă lecțiile de engleză, când aceasta le îndeamnă pe cele mici să vorbească cât mai mult pentru a-și îmbogăți vocabularul. Subiectele abordate discuție sunt diverse și specifice vârstei lor, însă de această dată una dintre fiicele Danei Roba a discutat cu mama ei în engleză legat subiectul sarcinii.

În timp ce se juca cu o păpușă, una dintre fiicele Danei Roba și-a luat în serios rolul de mamă, iar la un moment dat a spus că este însărcinată, moment în care a scos păpușa pe care o avea băgată sub tricou. Întregul discurs a fost susținut de mama ei, mândră că fiica sa a învățat cuvinte noi și că poate comunica destul de bine și într-o altă limbă decât cea natală. Încă de dinainte ca Dana Roba să aibă parte de tragicul eveniment și să ajungă la spital aproape fără viață, obișnuia să le arăte admiratoarelor sale că pune foarte mare accent ca fiicele sale să învețe engleză de la vârste cât mai fragede.

„Bună! Sunt însărcinată. Trebuie să mă duc la spital. Bebelușul bea lapte. Acum să mergem în parc.”, a spus, în engleză, fiica Danei Roba.

Dana Roba vrea să scape de mobilierul din camera în care a fost bătută cu bestialitate de fostul soț

În urmă cu doar două zile, Dana Roba le-a spus internauților că își dorește să scape cât mai repede de patul și de șifonierul pe care le are în camera în care a fost bătută de

fostul său. Nu își dorește să le vândă, ci să le doneze unei familii nevoiașe, pentru a-și lua altele cât mai repede cu putință.

„Dragile mele vreau să donez acest pat unei familii nevoiașe care are nevoie de acest pat și, bineînțeles, nu în ultimul rând, de acest dulap din această cameră. Acest dulap este nou-nouț, dulapul a costat în jur la 2.500 de lei, iar patul a costat 5.000 de lei, l-am luat anul trecut. Dacă vă place îmi puteți scrie în privat avem nevoie, cine va veni după el, să-și aducă și oameni care să-l desfacă, să-l împacheteze și să-l ducă acasă unde au ei nevoie. Cât de curând am nevoie pentru că vreau să schimb camera, nu mai vreau să am această mobilă în camera aceasta. Vor fi donate pentru o familie nevoiașă.”, a transmis Dana Roba, pe pagina personală de Instagram.

