„Sunt nervoasă maxim” Geta Sterp, scoasă din sărite de persoana pe care a vrut să o ajute! Sora cea mică a lui Culiță nu s-a mai putut abține și i-a spus tot ce gândea: „Nu te supăra”

In articol:

Geta Sterp a vrut să facă o faptă nobilă și să urce în mașina ei o persoană care nu avea cu ce să deplaseze până în locul unde trebuia să ajungă, însă ce a urmat a făcut-o să regrete total alegerea ei.

Sora lui Culiță Sterp a rămas dezamăgită de persoana respectivă și, după ce a rămas singură în mașină, nu a ezitat să le povestească totul fanilor ei din mediul online.

Citește și: „Am aflat că are o formă extrem de rară și agresivă” Georgiana Lobonț, strigăt de ajutor în mediul online! Artista vrea cu orice preț să-l ajute pe un băiețel greu încercat de soartă

Ce a făcut-o pe Geta Sterp să răbufnească pe internet

Într-un filmuleț pe care l-a postat pe rețelele de socializare, Geta a povestit că a luat „la ocazie” o persoană pe care a întâlnit-o pe stradă și care a rugat-o să o ducă în locul unde avea treabă. Zis și făcut! Sora lui Culiță Sterp nu a stat pe gânduri și i-a sărit în ajutor persoanei respective, care ulterior a făcut-o să aibă o reacție nervoasă pe internet.

Geta Sterp s-a arătat extrem de nemulțumită la adresa igienei personale ale călătorului, lucru pe care i l-a și spus acestuia, mărturisind că mirosul pe care îl emana nu era unul tocmai plăcut. Tânăra nu și-a putut ține nervii în frâu și a răbufnit la adresa persoanelor care nu se îngrijesc, fiind de părere că lipsurile materiale nu sunt o scuză în fața igienei precare.

Citește și: Iancu Sterp, cu fața plină de vânătăi! Toți au avut un șoc, după ce au văzut imaginile astea cu el! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu fratele lui Culiță Sterp?!

Citeste si: Cum scapi de hemoroizii externi fara operatie: metode de tratament pentru acasa

Citeste si: O femeie a murit şi un bărbat a fost rănit după ce maşina în care se aflau s-a ciocnit cu un TIR în județul Cluj- stirileprotv.ro

„Nu pot să nu vă spun! Sunt nervoasă maxim! Sunt așa eu, revoltată pe o chestie pe care trebuie să o împărtășesc cu voi! Am venit din oraș și bineînțeles că eu, de obicei, chiar iau oameni la ocazie. Nu știu, țin minte când eram mică și stăteam foarte mult la ocazie, mă bucuram mult când opreau mașini să mă ia și să mă ducă unde aveam nevoie, iar eu la rândul meu iau oameni la ocazie și îi duc. Și credeți-mă că, uitați, așa am stat(n.red. cu mâna la nas), efectiv am stat așa de față cu persoana respectiva și i-am și zis: ”Nu te supăra, dar miroși îngrozitor a transpirație, a băutură, a țigări!”. N-am nimic cu oamenii, cu toții am fost săraci și să nu confundăm sărăcia cu oamenii nespălați și împuțiți. E vară afară și nu se duc, frate, la râu să se spele! Prieteni, să nu mă înțelegeți greșit! Cu toții suntem oameni, cu toții transpirăm. E ceva normal! Nu vă gândiți că omul respectiv mirosea un pic a transpirație, că aia e ceva normal până la urma urmei. Mirosea ca și când nu s-ar fi spălat de un an. Până la urma urmei, e vara! Te duci și te speli în orice pârâu care îți iese în cale! Mă rog, un om curat și iarna și oricând, te speli la lighean și dacă vrei să fii curat, poți să fii oricum”, a povestit Geta Sterp pe rețelele de socializare.

Geta Sterp, scoasă din sărite de o persoană pe care a ajutat-o [Sursa foto: Instagram]

Geta Sterp, îndrăgostită până peste cap de soțul ei

La sfârșitul anului trecut, sora cea mică a lui Culiță Sterp și-a unit destinele cu alesul inimii sale. Geta și actualul ei soț, Sebastian, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mulți ani, iar după ce au spus „DA” în fața ofițerului stării civile, dar și în fața altarului, au devenit și mai fericiți. De curând, sora lui Culiță i-a făcut o declarație de dragoste partenerului ei de viață, prin care le-a arătat oamenilor cât de mult îl iubește pe bărbatul alături de care a decis să își petreacă tot restul vieții.

Citeste si: „Și eu eram de gardă. Puteam să mă duc peste medic, dar am zis că nu îndrăznesc.” Mama Alexandrei a făcut dezvăluiri despre ultima noapte a fiicei sale- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Lună Plină 31 august 2023, în Pești. Cum va fi influențată fiecare zodie în parte? Astrolog Ioana Ispas: ”Puterea Lunii Pline în Pești amplifică simțurile”- stirilekanald.ro

Citeste si: Ariana Grande, învinuită pentru moartea rapperului Mac Miller. Declarațiile controversate ale momentului- radioimpuls.ro

Citește și: „Încă o belea” Culiță Sterp, la un pas să cedeze, în timp ce se afla în vacanță! Nu și-a închipuit nicio secundă că i se poate întâmpla una ca asta, fix într-o țară străină

„Să ai la cine să mergi se numește acasă. Să ai pe cine să iubești înseamnă că ai o familie. Iar să le ai pe amândouă este o binecuvântare” , a scria Geta Sterp în mediul online.