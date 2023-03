„Sunt niște dureri noi” Theo Rose a vorbit sincer și a spus cu ce se confruntă în ultimele luni de sarcină

In articol:

Theo Rose va deveni mămică pentru prima dată în circa 3 luni, însă se pare că acum se confruntă cu noi probleme de sănătate care îi dau bătăi de cap. Artista se simte fericită și împlinită din toate punctele de vedere, însă nu poate nega faptul că unele zile vin la pachet și cu mici neplăceri.

Cu numai câteva ore în urmă, a împărtășit cu fanii ei ce stări o încearcă în luna a 6-a de sarcină.

Theo Rose experimentează o serie de stări și de probleme specifice perioadei de sarcină. Dacă până acum a reușit să facă față cu succes programului încărcat, însărcinată fiind, de acum, pe măsură ce sarcina avansează, artista simte pe propria piele că micile probleme de sănătate nu îi permit să își desfășoare activitatea așa cum ea și-ar dori.

Citește și: Theo Rose a hotărât cum o să-și aducă fiul pe lume! S-a gândit mult până când a reușit să ia o decizie: "E normal să-ți fie frică, e cea mai importantă experiență din viața unei femei"

Theo Rose, probleme de sănătate în luna a 6-a

Vizibil obosită și fără o dispoziție prea bună, Theo Rose a împărtășit fanilor ei că se confruntă cu dureri de spate, având în vedere că micuțul crește în burtică pe zi ce trece, însă nici tenul ei nu arată prea bine, după ce i-au apărut mai

multe semne pe față. Chiar și așa, mereu asumată și sinceră, artista nu s-a sfiit să apară în fața fanilor ei pe rețelele de socializare.

Citeste si: Suferința prin care trece Mioara, românca bolnavă de cancer, căreia i s-a luat fiica fără nicio explicație: „Nu știm cine a depus plângerea de inițiere a procedurii”- kanald.ro

Citeste si: Ce s-a descoperit în canalizarea construită în urmă cu 3 ani, într-o comună din Dâmbovița. „Unii au refuzat să mai stea aici”- stirileprotv.ro

„Am fața plină de chestii și niște dureri noi de spate.”, a scris Theo Rose pe rețelele de socializare.

Citește și: "În sfârșit" Ce se întâmplă în viața lui Alex Leonte, de când a pus punct relației cu Theo Rose. Schimbarea se vede cu ochiul liber: "Cum să lași așa băiat educat și rafinat?"

Câte kilograme a acumulat Theo Rose în sarcină?

Theo Rose a pornit la drum cu greutatea de 45 de kilograme. Primul trimestru s-a dovedit a fi mai capricios pentru artistă. Din cauza grețurilor a pierdut în greutate în loc să acumuleze. În acest moment, chiar dacă nu s-a urcat pe cântar, consideră că a ajuns la greutatea de 55 de kilograme, greutate pe care își dorește să o mențină chiar și după sarcină.

Citeste si: “Când am aflat a fost prea târziu, mult prea târziu.” Alex Dima, destăinuiri dureroase despre boala necruțătoare a regretatei sale soții- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 17 martie 2023. Ce sărbătoare este vineri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Alina Sorescu, cu lacrimi în ochi: "Există posibilitatea de a nu avea fetițele lângă mine" Declarații de ultima ora ale cântăreței- radioimpuls.ro

„Mi se pare mult să zic cât m-am îngrășat pentru că eu în primul trimestru mai degrabă am slăbit fiindcă am avut grețuri. Plecând de la o greutate de 45 kilograme, acum nu mai m-am cântărit de vreo două săptămâni, dar estimez că aș avea 55 de kilograme. Nu m-am omorât cu mâncatul, dar este normal să iei greutate. După ce nasc mi-aș dori să rămân la 55 de kilograme. Mi se pare, în sfârșit, că arăt și eu ca om, am și eu obraji. Sarcina asta a fost minune pentru mine, am scăpat de stres și anxietăți.”, a declarat Theo Rose pe pagina ei de Instagram.