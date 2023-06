Surorile lui Petrică Mîțu Stoian nici nu vor să audă de Niculina Stoican?! Gestul neașteptat făcut de rudele regretatului artist față de interpreta de muzică populară. Cum a reacționat aceasta

In articol:

Petrică Mîțu Stoian a plecat din această lume pe data de 6 noiembrie 2021, la vârsta de 61 de ani, din cauza unor probleme de sănătate post COVID, bronhopneumonie și stare septică. Moartea unei persoane dragi înseamnă, în cele mai multe cazuri, tristețe și, în același timp, unitate între toți cei care l-au cunoscut, familie și prieteni, pentru alinarea suferinței, însă acest lucru nu s-a întâmplat în cazul îndrăgitului artist.

După decesul artistului s-a iscat un întreg scandal în care a fost implicată inclusiv Niculina Stoican, artista cu care, în timpul vieții, a legat o prietenie foarte strânsă și a colaborat pe marile scene ale țării vreme de zeci de ani. Acum a venit vremea ca familia interpretului de muzică populară să organizeze un eveniment in memoriam, prima ediție a „Festivalului Petrică Mîțu Stoian”, la care artista, dar și alți oameni cu care solistul a avut o legătură strânsă și specială în timpul vieții sale- nu au fost invitați.

Niculina Stoican, despre decizia rudelor artistului de a o tăia de pe lista invitaților

Niculina Stoican și-a emis opinia despre faptul că rudele lui Petrică Mîțu Stoian au omis-o pe ea, dar și pe copilul de suflet al artistului, pe Alin Gabriel Matei. Se știe că artista nu a așteptat prea mult după decesul bunului său prieten de a lua decizia de a organiza un parastas și un spectacol un memoria sa, împreună cu Ansamblul Maria Tănase, în ciuda faptului că rudele solistului au interzis acest lucru, motiv pentru care acum, acestea au avut grijă să-i ofere

Niculinei Stoican „tratamentul” pe care consideră că îl merită.

Niculina Stoican a comentat întreaga situație, menționând că acest lucru nu o afectează în niciun fel și că este cu adevărat bucuroasă că se organizează astfel de evenimente, în memoria bunului său prieten, chiar dacă ea nu este invitată.

„Pe mine mă bucură tot ce se întâmplă vis-a-vis de numele lui, dar nu la toate evenimentele care sunt legate de numele lui sunt eu o definiție. Nu trebuie să fiu invitată peste tot și, ca atare, nu sunt prezentă pe acest afiș. Poate, cine știe, la anul, peste 10 sau 30 de ani…

Eu nu sunt dezamăgită, sunt chiar fericită că se organizează, nu cred că are importanță distribuția, ci important e că se face. Ce a simțit sufletul meu că trebuie făcut pentru Petre, am făcut în momentul acela. Cred că tot ce se va face legat de numele lui este binevenit, nu are importanță distribuția, eu sunt foarte fericită.”, a declarat Niculina Stoican, conform Star Popular.

