What`s UP a fost detectiv particular, dar a renunţat repede la această meserie. Numele lui Marius Marian Ivancea apare într-o bază de date de acum 10 ani a site-ului avocatnet.ro, pe o listă cu consultanţi online. Domeniile de activitate ale lui Ivancea erau „Criminalistică” şi „Investigaţii private”, adică el şi-a oferit serviciile de detectiv particular. (vezi cine l-a executat silit pe What`s UP)

Se pare că nu avut succes, astfel că s-a dedicat sută la sută carierei muzicale. What's Up a revenit în prim-plan după ce, luni seară, a fost arestat în urma unui scandal violent cu iubita lui, Alice. Oamenii legii au intervenit la fața locului, iar cântărețul a devenit extrem de recalcitrant. Polițiștii l-au încătușat și l-au dus de urgență la secție.

What`s UP a fost detectiv particular. A devenit și mai agresiv la vederea oamenilor legii

Alice Badea a făcut primele declarații după ce, luni seară, a sunat la poliție și a anunțat că a fost bătută de fostul ei prieten, What`s Up. La adresa apartamentului violonistei a ajuns un echipaj de poliție. Cântărețul a devenit și mai agresiv la vederea oamenilor legii, astfel că a sfârșit încătușat și dus la secția de poliție pentru a da mai multe declarații. Alice Badea a fost contactată de reporteri pentru a da mai multe detalii despre incident, dar a negat că a sunat la poliție.

Mai mult, ea a declarat că What’s Up nu a fost agresiv fizic, însă a recunoscut faptul că la domiciliul ei au existat mai multe contradicţii. Iubita artistlui l-a însoțit la sediul de poliție, unde au sosit ulterior și părinții artistului. De la secția de poliție, What's Upp a fost dus la Parchet pentru a vorbi cu procurorii. Conform declarțiilor unui reporter, artistului i se aduce și acuzația de ultraj pentru că a mușcat de mână un polițist.