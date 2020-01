Cristina Țopescu a fost găsită moartă în casa sa din Tunari, duminică seara, în jurul orei 22.00, de o vecină, care îi era și prietenă apropiată. Speriată că nu reușea să dea de vedetă, femeia a apelat, inițial, la alte persoane din localitate, pentru a afla ce se întâmplă, apoi a sunat la 112.

Anchetatorii prezenți la fața locului au constatat că jurnalista Cristina Țopescu decedase de mai multă vreme, mai exact în urmă cu aproximativ două săptămâni. ”Legistul a analizat trupul aflat în stadiu avansat de degradare, chiar mumificat, și a întocmit un raport în care se specifioca faptul că ziarista terminase socotelile cu viața de două săptămâni. Mai mult, dusă la necropsie, medicii nu au putut spune clar cauza morții, însă au mers pe varianta unui infarct sau chiar a unui accident vascular”, au dezvăluit persoane abilitate.

Pe de altă parte, prietena Cristinei Țopescu a venit și ea o zi mai târziu cu informații concrete. Pe internet, chiar pe adresa de socializare a regretatei vedete, femeia a făcut o înregistrare audio în care a povestit de ce nu i s-a părut anormal că ea nu a dat niciun semn de viață atât de multe zile

Nu mi s-a părut nimic neînregulă să nu ia luat legătura cu mine atât de mult timp. Știam că avea mai multe invitații, nu știa unde va merge de Crăciun și Revelion. În plus, așa era Cristina. Câteva zile, cât au avut telefoanele baterie, suna în gol. Și s-a mai întâmplat asta de multe ori. Să nu dea semn și două săptămâni, apoi să sune și să povestim. Duminică însă, am intrat în panică pentru că toate mobilele erau închise, ori un telefon care să nu meargă era pentru ea o dramă. Așa e Cris. Atunci, am realizat că este o problemă cu adevărat și m-am dus să mă interesez peste tot”, a spus vecina Cristinei Țopescu.

Aceeași persoană avea să povestească și cum a găsit-o decedată în casă pe prietena ei, mai ales că unii au mers pe mai multe variante privind dispariția neașteptată a jurnalistei, ba chiar au pus și întrebări, de genul Cristina Țopescu a murit, ale cui sunt amprentele găsite pe ușa casei? ”Am intrat cu lanternele în locuința Cristinei, fiindcă nu era lumină. Așa cum i-am spus în acea seară și ofițerului de la serviciul specializat prezent la fața locului, să fie sigur că îmi va găsi amprentele pe clanța de la ușă. Făcând o paranteză, când trăia, ziua, Cristina lăsa ușa de la casă deschisă, râdea și spunea că oricum dacă aude cineva cățeii lătrând nu are curajul să intre, doar noaptea mai încuia ușa! Acum, era închisă pe dinăuntru, deci vă dați seama că am deschis, am aprins luminile, am văzut-o cum era pe pat... Am ieșit, am mai vorbit cu doamna comisar șef de la Poliția Otopeni, am spun pe cine să contacteze, fiindcă nu știa pe cine să anunțe din familie, apoi am plecat acasă”, a povestit Diana, lăsând să se înțeleagă concret că era mereu acolo, acasă, la locuița vedetei, drept dovadă, peste tot ar fi fost urmele mâinilor sale. Citește continuarea pe știrilekanald.ro