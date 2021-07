Survivor România 9 iulie. Concurenții, mai hotărâți ca niciodată să ajungă în Marea Finală

Marius Crăciun de la Survivor România [Sursa foto: Captura Video] 09:10, iul 9, 2021 Autor: Clara Ionescu

Marea Finală Survivor România 2021 se află la câteva zile distanță. În cursă au mai rămas Zanni de la Faimoși, veteranul competiției, și Andrei Dascău, Maria Chițu și Marius Crăciun din echipa Războinicilor. Ei sunt extrem de hotărâți să demonstreze că merită un loc în Marea Finală și că au șansa să se întoarcă acasă cu trofeul.

Zanni: Mi-am dorit doar să mă expirm și să lupt pentru ceea ce cred eu, chiar dacă sunt 100 înaintea mea.

Andrei Dascălu: Am văzut colegi care au cedat psihic. Am rezistat până în acest timp. Mă bucur că n-am aruncat prosopul.

Maria Chițu: Atunci când simți că nu mai poți, de fapt mai poți puțin.

Marius Crăciun: Viața m-a călit și m-a făcut să vin în competiția asta pregătit deja pentru ceea ce se întâmplă și ceea ce am trăit.

Daniel Pavel: Își doresc să rămână în competiție! Care este concurentul care va duce până la final tenacitatea, dârzenia și ambiția și va câștiga competiția Survivor România?

Zanni de la Survivor România [Sursa foto: Captura Video]

Elena Marin, în lacrimi după ce a fost eliminată de la Survivor România

Elena Marin a primit vestea pe care o așteptat cel mai puțin în consiliul de joi seara, 8 iulie.

Faimoasa a fost eliminată din competiție, în urma voturilor primite din partea publicului.

„A fost o expriență frumoasă, pe care nu o voi uita niciodată. Au fost foarte multe momente frumoase, am avut multe lucruri de învățat aici, m-am redescoperit. Am învățat de la fiecare câte ceva. Mai era un singur pas. Sunt mândră de mine, că am ajuns până aici. În același timp îmi doream să pot mai mult. Încerc să nu mă critic, dar întotdeauna te gândești la ce ai greșit, la ce aș schimba la mine, să reușesc să ajung până la final.

Vreau să mulțumesc celor care m-au susținut. Mulțumesc Survivor pentru șansa pe care mi-au oferit-o, că de fiecare dată ne-ați susținut în mod egal. Ați fost ca un tătic pentru noi, mulțumesc producției, oamenilor care și-au desfășurat munca cot la cot cu noi și au trăit în aceleași condiții, departe de familii. A fost un proiect unic, pe care nu-l voi uita niciodată”, a spus Elena Marin, printre lacrimi.