Survivor România. Lino Golden a fost eliminat din echipa Faimoșilor" />

Pentru prima oară la „Survivor România”, au fost propuși patru concurenți dspre eliminare: Bogdan, Raul, Asiana și Lino.

Înainte de vot, au fost mai multe schimburi de păreri între coechipieri, fiecare și-a exprimat nemulțumirile și cum ar trebui să se dezvolte ei ca echipă. Ulterior, momentul mult așteptat a venit: eliminarea. Faimosul care a părăsit competiția este Lino Golden.

, a declarat Lino, după ce a aflat că iese din competiție.

„Pentru mine Survivor a însemnat maturizare, chiar dacă am stat puțin timp. Am învățat să apreciez tot ce nu am pe insulă. Mi-a plăcut foarte mult experiența asta”, a adăugat Lino.

În încheire, Lino a mărturisit că singurul lui regret este că nu a slăbit destul.

Lino Golden, despre viața la 100 de kilograme! Cum a reușit artistul să slăbească 30 de kilograme în trei luni

Lino Golden, pe numele sau real, Radu Cârstea, în vârstă de 22 de ani, este un tânăr ambițios care a cunoscut celebritatea încă din adolescență, dragostea pentru muzică și-a cultivat-o încă din copilărie. (Citeste si: Andrei Ciobanu, Războinicul de la Survivor România, drama care l-a îngenuncheat. „S-a luptat cu o boală necruțătoare!”)

a povestit Lino Golden.