Val de lacrimi în echipa Războinicilor. Andi părăsește emisiunea

Războinicul Andi părăsește Republica Dominicană, după ce a fost propus către eliminare. Telespectatorii au avut de ales între faimoasa Grațiela Duban și războinicul Andi Constantin.

„Votul a fost unul foarte strâns. Susținătorii voștri au votat masiv. Atât Andi, cât și Grațiela au fost ba eliminați, ba salvați. Clasamentul s-a schimbat de la minut la minut, până în ultimul moment. Totuși, românii au decis. Următoarea persoană eliminată din Survivor România 2020 este Andi”, a declarat Dan Cruceru.

Andi a primit vestea cu zâmbetul pe buze. Colegii războinicului au izbucnit în lacrimi atunci când au auzit.

Reacția războinicului Andi, după ce a aflat că părăsește Survivor România

„Știu că i-am întrebat pe colegii mei la un moment dat unde am dat greș ca și coleg, ca om. Probabil asta e lecția pe care trebuie s-o învâț. Mă bucur că am trăit o asemenea experiență și să mă bucur de puțin. Lor le urez să fie sănătoși să să țină echipa asta strânsă. Un războinic să câștige Survivor!”, a declarat Andi.

„Foarte nedrept! Nu e corect!”, a declarat Lola, colega lui Andi.

„Plec mult mai bogat în primul rând. Dacă ar fi să o iau de la început, eu n-aș schimba nimic. Dacă asta înseamnă să supraviețuiesc, din păcate, am picat acest test”, a mai adăugat războinicul.

Anunțul important făcut de Dan Cruceru

„Am un anunț important pentru ambele echipe. Survivor este o emisiune foarte grea, știți deja asta. Jocurile sunt din ce în ce mai strânse și grele. Pentru ultima oară la Survivor 2020, vi se vor alătura forțe proaspete. Săptămâna viitoare, patru noi concurenți vi se vor alătura. Doi la Războinici, doi la Faimoși. Câte o fată și un băiat la fiecare echipă”, a anunțat prezentatorul Dan Cruceru, spre surprinderea concurenților.

Concurenți Survivor România - Andi Constantin

Andi Constantin are 28 de ani si este originar din Baicoi, Prahova. Este atlet de performanta, practica fitness de peste 10 ani si este multiplu campion national la aceasta ramura sportiva. Are ca background sportiv si karate, kick-boxing si kempo si, in paralel, timp de 11 ani, a jucat fotbal.

Andi este antreprenor si creator de continut online. In prezent locuieste in Bucuresti.

"Am ales sa particip la Survivor Romania pentru ca sunt un adept al provocarilor, am o fire competitiva si pentru ca simt nevoia de o iesire din cotidian, de o schimbare de directie de la regulile inguste ale societatii", declara Andi Constantin.

Pe toti acesti concurenti, cu caractere puternice, cu profesii diferite, provenind din medii diverse, ii uneste un singur tel, acela de a-si depasi limitele si a deveni acel "Supravietuitor" care sa inspire milioane de oameni ca totul este posibil cand crezi in visul tau: Survivor România.