In articol:

Invitat într-o emisiune TV, un tânăr care l-a cunoscut pe Theo, presupul iubit al Margheritei, îi aduce acuzații grave.

„L-am cunoscut pe Theo prin 2017-2018 (...) La început părea un băiat ok. Am ieșit o dată, de două ori cu el, el era deja în anturaj cu prietenii mei de atunci. Acum nu mai țin legătura cu ei. Am mers în vreo două călătorii cu el, nu prea era cu desenatul atunci, mergea mult la petreceri, voia să facă bani”, a susținut prietenul lui Theo.

Citeste si: Maria Macsim Nicoară a ieșit din coma! Se așteaptă ca mezzosoprana să spună ce s-a întâmplat în vila din Aroneanu

Citeste si: Ligi de la Puterea Dragostei, răbufnește după ce a fost acuzată că a întărâtat-o pe Daiana să o bată pe Ella: „Nu știu de ce considerați...”

Citeste si: Doliu la Bollywood! Salman Khan și Iulia Vântur abia își găsesc cuvintele, după ce un apropat a murit de coronavirus

Citeste si: Incredibil! Cum arată Gina Chirilă la 5 zile după ce a născut! Nici o proaspătă mămică nu s-a pozat mai sexy ca ea

Mai mult decât atât, băiatul a acuzat că Theo căuta diverse persoane influente care să-i promoveze "marfa".

Cum își procura Theo ingredientele

Theo, presupusul iubit al Margheritei, ar fi deținut două parafe medicale cu ajutorul cărora le elibera persoanelor pe care le găsea rețete cu droguri.

„El nu poate să intre în farmaciile din București pentru că se ducea, făcea scandaluri. Căuta oameni cărora să le vândă rețetele pentru că, din ce mi-a spus el, avea două parafe medicale. Le scria, le ștampila și le vindea mai departe”, a mai spus bărbatul.

Theo ar fi folosit această metodă timp de doi ani, fără nicio problemă.

Citeste si: Elena Ionescu, secretul sutienului roz de la Survivor România 2020. De ce a purtat marea câștigătoaare, timp de 4 luni, aceeași ținută? EXCLUSIV