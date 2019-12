Tânăra a spus că a ajuns la spital luni, 9 decembrie, în jurul orei 16.00, cu o ambulanţă, pentru că a început să sângereze abundent şi se simţea foarte rău.

Tânără însărcinată din Pitești batjocorită de medicul care trebuia să o trateze. Medicul i-a făcut avort la lanterna telefonului „fără anestezie, ca în Evul Mediu”

Modul în care a procedat medicul întrece orice imagine. Femeia a fost supusă unor chinuri îngrozitoare, ba mai mult, medicul a ironizat-o pe toată perioada procedurii de avort.

„Am ajuns la spital cu ambulanţa pentru că aveam o hemoragie intensă. Domnul doctor era de gardă, m-a primit, dar mi-a vorbit foarte urât. I-am spus că trebuia să ajung la un medic specialist să îmi confirme sarcina şi dânsul mi-a răspuns: 'Drept astăzi te-ai găsit când ai hemoragie. Trebuie să îţi fac chiuretaj că s-a desprins'. M-a pus pe masa de consult, că aia nu se poate numi masă de operaţie şi zice n-am lumină, n-am nimic. Nu îi mergea proiectorul, nu îi mergea aspiratorul. M-a făcut în viu, fără anestezie", a declarat tânăra pentru Observator.

Tânăra a povestit cu groază despre momentele tragice prin care a trecut. Femeia a fost luată în râs de medicul care nu avea apartura medicală necesară pentru un consult.

„A cerut lumină la o asistentă, a cerut telefonul mobil. Şi asistenta i-a aprins telefonul mobil ca să aibe lumina. Şi mai făcea şi mişto. Întreba dacă este rezistent telefonul la praf, la umiditate. După ce am pierdut sânge de dimineaţă până la ora 16.00, nu mai eram în stare să spun nici cum mă cheamă. Bineînţeles că mi s-a părut strigător la cer că nu aveau un simplu aspirator. Pur şi simplu cu cleştele ca în Evul Mediu. Am înţeles că nu sunt primul caz. Acolo, în salon, mai era o fată care a pierdut sarcina la nouă luni şi tot aşa fără lumină, fără nimic. A făcut-o şi pe ea, ca şi pe mine. Curent electric aveau, doar că nu le mergeau proiectoarele. Sau nu le aprindeau, nu ştiu să vă zic. Nu dores la nimeni să treacă prin durerile cumplite prin care am trecut eu", a mai explicat tânăra.

Tânăra de 33 de ani este deja mama unui copil și a depus plângere împotriva medicului care a maltrat-o. Conducerea spitalului l-a apărat pe medic spunând că la ora efectuării avortului în spital nu exista aparatura necesară și nu avea timp să caute un alt proiector.

Conducerea Spitalului de Urgență din Pitești a anunţat că a demarat o anchetă iar rezultatul anchetei va fi făcut public săptămâna viitoare.