Tatăl Danielei Gyorfi a murit! Artista a aflat abia după doi ani că părintele ei nu mai este în viață! Dezvăluri în premieră făcute jurnalistului Cristian Brancu

Daniela Gyorfi a aflat că tatăl ei a murit. Deși bărbatul a decedat în urmă cu doi ani, nimeni n-a anunțat-o până acum.

Daniela Gyorfi a trecut, în acest an, printr-o încercare extrem de grea. Artista a aflat că tatăl ei, Ion Dionisie Gyorfi a decedat în urmă cu doi ani. Vestea a venit nu prin intemediul familiei ci printr-o scrisoare oficială pe care a primit-o acasă. Daniela Gyorfi și tatăl ei erau în relații reci și nu-și mai vorbiseră de ani buni, a povestit interpreta într-un interviu acordat pe canalul de Youtube al lui Cristian Brancu.

Daniela Gyorfi: ”M-am împăcat cu sora mea”

Moartea tatălui său a făcut însă ca Daniela să reia legătura cu sora ei vitregă, Alexandra. Fiica tatălui ei cu o altă femeie decât mama Danielei a acceptat mâna întinsă de cântăreață, iar acum cele două femei se află în relații foarte bune.

”Mi-am reluat legătura cu sora mea, Alexandra, suntem într-o relație OK. Ea nu vrea să apară sub nici o formă în mass-media. E o tipă retrasă, la casa ei, o fată foarte deșteaptă, se vede că a stat cu tata. Nu neapărat că eu aș fi proastă...

Daniela Gyorfi s-a împcat cu sora ei

Avem foarte multe lucruri în comun, sensibilitatea... când o văd pe ea, imediat îmi aduc aminte de tata. Vorbim, ne vizităm când putem... Am înțeles anumite lucruri, pe altele nu, dar le las așa, să treacă... Eu, în afară de ea, nu mai am pe nimeni, rudă de sânge. Ea este fata tatălui meu...

A aflat de moartea tatălui ei dintr-o scrisoare

Eu am înțeles de ce s-a supărat tata, de ce a fost atât de supărat.S-au dus anumiți ziariști, au bătut în ușă , au făcut scandal. El era un tip foarte retras, nu i-a plăcut deloc că eu sunt cântăreață...

Daniela Gyorfi și mama ei, care a murit acum 7 ani

La un moment dat, am primit acasă o chestie legală... nu știu exact ce era, că tatăl meu a murit acum doi ani de zile și... Am rămas așa, fără aer... Am stat puțin pe gânduri... Eu știam că este bolnav. Eu spunându-i soției lui, dacă se întâmplă ceva, vreodată, o rog din suflet să mă anunțe, să-l ajut cu ce pot.

De la scrisoarea asta, nu neapărat că am făcut primul pas, dar fiind și la o altă vârstă, vorbind și cu George... Până la urmă, și când te cerți, dacă ai tăria să spui că-ți pare rău sau să întrebi de ce s-a supărat pe tine, atunci, ești la un nivel...

Am sunat-o pe sora mea, am vorbit, am plâns amândouă”, i-a povestit Daniela Gyorfi lui Cristian Brancu.