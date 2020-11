Tatăl lui Emi Pian, trimis departe de familie, deși are 77 de ani și e grav bolnav! Lovitură dură dată clanului Duduianu, în spatele gratiilor! EXCLUSIV

Emi Pian și tatăl lui

Niculae Duduianu, tatăl lui Emi Pian, a fost mutat de la închisoarea Rahova la cea din Dej, iar în prezent se află internat la spitalul-penitenciar din această localitate. Bătrânul are 77 de ani și suferă de multiple boli, tocmai de aceea pare cel puțin curioasă decizia autorităților de a-l muta din București mai departe de familie. Tatăl lui Emi Pian continuă însă să spere că va obține eliberarea condiționată, el solicitând acest lucru prin intermediul avocatului său.

Niculae Duduianu, prea bolnav să intre în teleconferință cu judecătorii

Niculae Duduianu a fost condamnat pentru tentativ de omor

În urmă cu două săptămâni, magistrații de la Judecătoria Dej au încercat să-l audieze pe Pian Sr. prin teleconferință, în vederea eliberării condiționate, însă starea acestuia de sănătate a fost ”prea alterată” pentru a se putea la judecată chiar și în acest mod. Avocatul acestuia a adus mai multe hârtii medicale prin care se atestă starea extrem de gravă în care se află clientul lui, însă judecătorii au constat că acesta nu se poate solicita eliberarea condiționată mai devreme de 15.08.2022, el fiind condamnat la 5 ani și 10 luni de închisoare, pentru tentativă de omor. Apelul pentru solicitarea de eliberarea condiționată va fi judecat la Tribunalul Cluj, la începutul lunii decembrie.

Tatăl lui Emi Pian nu mai poate merge singur nici la toaletă

WOWbiz.ro a dezvăluit în exclusivitate că Niculae Duduianu a adus dovezi medicale, prin intermediul avocatului său, că a suferit două atacuri cerebrale, are diabet, este cardiac și are dureri la coloana vertebrală. Tatăl lui Emi Pian se poate deplasa doar cu ajutorul unui scaun cu rotile și a ajuns ”să depindă de colegii de celulă pentru a merge la toaletă”.

”La acest moment este efectiv la mila colegilor de cameră care îl dau jos din pat în duc la toaletă, îl spală ca pe un copil mic pentru că nu poate la momentul de față. Depune la dosar înscrisuri medicale. Apărătorul (...) apreciază că petentul are un grad de risc scăzut, având în vedere că este o persoană care are peste 77 de ani, o persoană care se află imobilizată în cărucior, nu poate merge singură, o persoană care a suferit 2 AVC–uri, este cardiac, are diabet, cu probleme de coloană și de aceea nu poate merge”, se arată în cererea avocatului lui Niculae Duduianu făcută în urmă cu câteva luni în urmă, când acesta se afla la Penitenciarul Rahova. Atunci, tatăl lui Emi Pian solicitase să fie scos din regimul închis și să treacă la cel semi-deschis.

Bătrânul Duduianu, interlop de legendă al Bucureștiului

Niculae Duduianu, tatăl lui Emi Pian, un interlop de legendă

Niculae Duduianu este unul dintre liderii interlopi de legendă ai Capitalei și omul care a transformat gruparea Duduienilor dintr-una de margine de București într-una cunoscută în toată România. El a fost condamnat la începutul acestui an definitiv pentru tentativă de omor, după ce ar fi lovit intenționat cu mașina un bărbat pe trecerea de pietoni.