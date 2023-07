Tavi Clonda, un soț model! Artistul și-a răsfățat partenera cum a știut mai bine! Ce verdict a dat Gabriela Cristea? „Arată foarte bine”

In articol:

Tavi Clonda demonstrează pe zi ce trece că este un soț model și că este pregătit oricând să-i facă pe plac soției sale. Artistul este unul dintre bărbații care nu spun „nu” gătitului și, atunci când o face, își dă pe spate soția cu preparatele sale. Cu numai câteva ore în urmă, Tavi Clonda le-a arătat admiratorilor lor cum o răsfață pe Gabriela Cristea și câte de priceput este la gătit.

De această dată, Tavi Clonda a preparat lipie cu ou în tigaie, care a făcut senzație la masă. Atât el, cât și Gabriela Cristea s-au arătat foarte încântați de rezultatul final, tachinându-se chiar pentru porțiile de mâncare. În final, soțul prezentatoarei TV nu a putut decât să își recunoască talentul în bucătărie, dar și faptul că, totuși, este pe locul 2 din acest punct de vedere, după soția sa.

Tavi Clonda: „Dragilor, azi a venit rândul meu să gătesc pentru Gabriela, un fel de mic dejun târziu. I-am gătit lipie crocantă cu ou și cu mai mute chestii. Hai să vedeți cum am făcut-o. Acum ne-am trezit, acum îi fac ceva de mâncare.(...) Arată foarte bine.”

Gabriela Cristea: „Dar e cinstit, iubire, tu să ai 3 bucăți și eu doar una?”

Tavi Clonda: „E foarte bun. Îți mai dau una, iubire. Mă pricep și eu să știți, după Gabriela, pe locul 2.”

Tavi Clonda a ajuns de urgență la spital

Zilele trecute, Tavi Clonda a ajuns pe masa e operație după ce a dezvoltat o infecție la unghie, care a culminat cu o intervenție chirurgicală.

După ce a observat că degetul i se umflase destul de tare, a decis să meargă de urgență la spital pentru investigații. Acolo, medicii au decis că nu mai e timp de pierdut, așa că i-au operat degetul pe viu. Artistul a mărturisit că infecția s-a dezvoltat după ce și-a smuls o pieliță.

„Am făcut o infecție la unghie. A început așa ușor, mi-am smuls o pielița, ceea ce le sugerez celor de acasă să nu facă, să nu smulgă pielite, să nu roadă unghii, să nu facă prostii din astea. Nu știu cum s-a întâmplat. Astea sunt chestii pe care nu le bagi în seamă, sunt niște ticuri. Și am lăsat acolo probabil, o parte deschisă și mi s-a infectat.

Am zis, lasă că… mici chestii așa, dureri mititele mai sunt zilnic. Te mai înțepi în ceva și am zis lasă că trece. Și o zi, două, trei, patru, când duminică dimineață era dublu degetul.

Și m-am panicat îți dai seama! Eram și la Brașov, am venit la București. M-am dus până la urmă la spital. Am fost la urgențe, am făcut drenaj acolo.

M-a pansat, ce-a făcut și am un pansament acum. Trebuie să mă duc să îl schimb. Voi vedea cum evoluează. Ideea este că mă simt bine, nu am făcut temperatură, nu am făcut alte complicații, deocamdată, și sper să rămână așa și să se vindece.”, a declarat Tavi Clonda.

