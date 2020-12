Teo Trandafir, dezvăluiri despre Revoluție: ”Ne-au spart casa”

Teo Trandafir este cea mai îndrăgită și apreciată prezentatoare TV din showbiz-ul românesc. Vedeta s-a lansat în televiziune la începutul anilor 2000. Conform spuselor sale, înainte de a deveni prezentatoare TV, a moderat o emisiune de Radio. În prezent, Teo Trandafir se poate lăuda cu o carieră de succes.

Recent, vedeta a făcut câteva dezvăluiri din perioada Revoluției. Cu toate că au trecut 31 de ani, îndrăgita prezentatoare TV încă își amintește de toate momentele din anul 1989, în perioada de dinaintea căderii comunismului. Teo Trandafir își pregătea lucrarea de licență la vremea respectivă.

„Prin facultate circulau zvonuri, la nivel ocult, se știa că se pregătește ceva. N-am crezut vreodată că Ceaușescu și regimul său vor dispărea”, a spus Teo Trandafir.

Teo Trandafir s-a îndrăgostit pentru prima oară, de un profesor de literatură

Teo Trandafir a mai dezvăluit detalii inedite din viața sa. Vedeta a povestit că s-a îndrăgostit pentru prima dată, de un profesor de literatură.

„Cea mai mare bucurie a fost că am reușit să plec imediat din țara. Am plecat în Franța. Am citit ce nu citisem, am văzut ce nu văzusem, am cunoscut oameni fantastici. Prima mea iubire s-a ivit exact în 1989. Era profesor de literatură americană venit în România printr-o bursă Fullbright. Ne-au prigonit, ne-au spart casa. Doream să ne căsătorim și să plecăm în America. Au reușit să-mi ia și asta”, a mai adăugat Teo Trandafir.

Frumoasa prezentatoare de la Kanal D a susținut că este o persoană destul de norocoasă. Totodată, Teo Trandafir a mărturisit că i s-a oferit o a doua șansă în viață și a știut să profite de ea.

„Mă consider foarte norocoasă. Cel mai norocos moment al vieții mele și șansa vieții mele a fost momentul când m-am suit în același lift cu Mihai Tatulici, neștiind că lui nu-i place acest lucru. Am văzut că lumea se agită și îmi făcea semn să nu urc, dar era prea târziu, dădusem comandă și eram deja în el.

Am spus bună ziua și m-a întrebat dacă sunt Teo Trandafir și dacă lucrez la radio. I-am confirmat și mi-a spus că într-o zi voi lucra în televiziune. N-am crezut o clipă, dar s-a dovedit că el a avut dreptate”, a povestit prezentatoarea TV.

Teo Trandafir[Sursa foto: Facebook]

Sursă: viva.ro